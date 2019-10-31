Как мы уже писали ранее, на этой неделе Facebook обратилась в суд с иском против израильской компании NSO Group, которая занимается разработкой и продажей шпионских решений и так называемой «легальной малвари».

Поводом для иска послужила уязвимость нулевого дня в WhatsApp, известно о которой стало в мае текущего года. Уязвимость, как утверждает Facebook, была продана NSO Group, а затем компания помогала использовать проблему для атак на правозащитников, журналистов, политических диссидентов, дипломатов и правительственных чиновников. Согласно судебным документам, в общей сложности за 11 дней от атак пострадали более 1400 человек в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Мексике.

Как стало известно теперь, Facebook уже забанила сотрудников NSO Group на своих платформах. «Ваша учетная запись была удалена из-за нарушения наших правил. Вы не сможете войти в эту учетную запись, и никто другой не сможет ее увидеть. Мы не можем восстанавливать учетные записи, которые были удалены из-за нарушений такого рода», — такое сообщение в Instagram получил один из служащих израильской фирмы.

Дело в том, что судебный иск среди прочего предусматривает постоянный судебный запрет, запрещающий всем сотрудникам NSO Group получать или пытаться получить доступ к службам, платформе и компьютерным системам WhatsApp и Facebook. Но, похоже, социальная сеть решила не дожидаться решения суда и начала банить всех причастных к деятельности NSO Group уже сейчас. Жалобы на блокировку можно найти на израильских форумах, а также на LinkedIn. Пользователи пишут, что блокировки затронули 98% сотрудников компании, и даже коснулись людей, не имеющих отношения к NSO Group.

«Вчера мои личные профили в Facebook и Instagram были преднамеренно заблокированы величайшим нарушителем конфиденциальности в истории человечества aka Facebook. Почему? Потому что я работаю в компании под названием NSO Group и, согласно их заявлениям, обнаружил и использовал уязвимости в архитектуре WhatsApp, чтобы предоставить спецслужбам и правительствам сложные инструменты для предотвращения следующего 9/11», — возмущается в LinkedIn руководитель по подготовке кадров NSO Group Гай Бреннер (Guy Brenner).

При этом представители Facebook сообщил СМИ, что люди, чьи учетные записи были заблокированы, получат возможность обжаловать это решение и, возможно, смогут восстановить свои аккаунты.