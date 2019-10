Глава Twitter Джек Дорси объявил, что в ноябре текущего года на платформе будет запрещена любая политическая реклама, невзирая на то, что она приносит компании хорошие деньги. «Мы считаем, что охват политических заявлений нужно заслужить, а не купить», — пишет Дорси.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019