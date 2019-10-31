Глава Twitter Джек Дорси объявил, что в ноябре текущего года на платформе будет запрещена любая политическая реклама, невзирая на то, что она приносит компании хорошие деньги. «Мы считаем, что охват политических заявлений нужно заслужить, а не купить», — пишет Дорси.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

В длинном треде Дорси развернуто пояснил позицию своей компании. По его словам, политические заявления получают большой охват у аудитории, когда люди решают подписаться на конкретные аккаунты и решают репостить твиты. Но если такой охват можно просто купить, аудитория уже ничего не решает, и оптимизированные и таргетированные политические сообщения принудительно демонстрируются людям. И в Twitter считают, что такие решения не должны быть скомпрометированы деньгами.

«Хотя как интернет-реклама – это невероятно мощный и крайне эффективный инструмент для коммерческих рекламодателей, когда речь идет о политике, эта мощь несет значительные риски, и может быть использована для влияния на голоса и жизни миллионов людей», — пишет Дорси.

Основатель Twitter сообщает, что новая редакция переработанных правил платформы будет представлена 15 ноября 2019 года, и эти изменения вступят в силу уже 22 ноября текущего года.

Интересно, что заявление Дорси резко контрастирует с позицией Facebook, которая отстаивает свое решение разрешить любую политическую рекламу на своей платформе, независимо от того, правдива она или нет.