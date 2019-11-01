Инженеры Google неожиданно выпустили Chrome 78.0.3904.87 для Windows, Mac и Linux, где исправлена уязвимость нулевого дня, уже находящаяся под атаками. Проблема получила идентификатор CVE-2019-13720 и представляет собой use-aster-free баг в аудиокомпоненте браузера.

Уязвимость обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского», которые уже опубликовали детальный анализ проблемы. Эксперты пишут, что баг используется для установки малвари на компьютеры жертв.

Исследователи не смогли связать атаки на уязвимость с конкретной хакерской группой, но присвоили им название WizardOpium. По их словам, в коде есть определенные сходства с атаками группировки Lazarus, однако это вполне может быть отвлекающим маневром.

Отмечается, что эксплуатация уязвимости была связана с watering hole («водопой») атакой на новостной портал на корейском языке, на главную страницу которого был внедрен вредоносный JavaScript. Такие атаки названы по аналогии с тактикой хищников, которые охотятся у водопоя, поджидая добычу — животных, пришедших напиться. И такое поведение скорее похоже на прошлые операции группы DarkHotel.

Всем пользователям Chrome рекомендуется как можно скорее обновить браузер до версии 78.0.3904.87.