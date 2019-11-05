В компании GitLab ведется обсуждение возможного запрета на прием на работу специалистов из Китая и России. Дискуссия стартовала в прошлом месяце и должна завершиться уже завтра, 6 ноября текущего года.

Эрик Джонсон (Eric Johnson), вице-президент GitLab по инженерным разработкам, объясняет, что поводом для обсуждения послужило беспокойство корпоративных клиентов, которых тревожит геополитическая ситуация в этих двух странах.

Нужно пояснить, что речь идет о сотрудниках, которые оказывают техническую поддержку таким клиентам: это специалисты Support, SRE в области инфраструктуры, SecOps и Anti-Abuse в отделе Security. Дело в том, что у этого вспомогательного персонала есть полный доступ к данным компаний. Джонсон пишет, что корпоративные клиенты опасаются, что сотрудники из России и Китая могут похищать данные, а спецслужбы могут принудить их к сотрудничеству и разглашению коммерческой тайны.

При этом у GitLab нет возможности ограничивать доступ сотрудников в зависимости от их страны, а также в компании не хотят, чтобы в командах появились люди, которые не смогут выполнять свои обязанности на сто процентов. При этом подчеркивается, что запрет не будет распространяться на другие должности и не помешает людям из Китая и России писать код.

Глава GitLab Сид Сайбрандей (Sid Sijbrandij) прокомментировал, что в настоящее время компания вообще не нанимает персонал поддержки из Китая и России, так что из-за будущего запрета, который, скорее всего, будет принят, никто не должен лишиться работы.