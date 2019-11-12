На саммите Chrome Dev, что проходит в Сан-Франциско, инженеры компании Google рассказали, что в будущем планируют создать систему индикаторов, которые дадут пользователям Chrome понять, что они имеют дело с медленным или быстрым ресурсом.

В официальном блоге Chrome специалисты объясняют, что таким образом они стремятся создать более скоростной и производительный Веб (косвенно стимулируя разработчиков), а также хотят предоставить пользователям возможность мгновенно оценивать обычную скорость работы того или иного сайта.

Так, в будущем Chrome, скорее всего, научится идентифицировать сайты, которые, как правило, загружаются крайне медленно или быстро, после чего снабдит их четкими индикаторами. Такие индикаторы не будут отражать текущую скорость загрузки ресурса, но будут опираться на сводную, собранную ранее статистику, которая учтет все прошлые проблемы с загрузкой ресурса (или их отсутствие). При этом разработчики обещают, что Chrome будет учитывать, что та или иная страница может быть медленной лишь для конкретного пользователя, из-за особенностей его устройства или сетевого подключения.

В компании продемонстрировали, как в будущем могут выглядеть подобные индикаторы. Как видно на иллюстрации выше, во время загрузки медленного ресурса, пользователю могут демонстрировать предупреждение о том, что обычно это сайт загружается медленно, намекая, что нужно подождать. В то же время для быстрого сайта полоска прогресса загрузки может быть зеленой.

Впрочем, пока эти планы находятся на начальной стадии, и все еще может измениться. Представленные варианты индикаторов – это лишь «пробный шар», и разработчики обещают экспериментировать с разными вариантами.

Также в своем сообщении инженеры Google напомнили разработчикам о полезности таких инструментов, как PageSpeed Insights и Lighthouse, которые помогают оценивать производительность и оптимизировать скорости загрузки веб-страниц.