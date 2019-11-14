В конце октября текущего года юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции в США 29-летнего гражданина России Алексея Буркова. Он был задержан еще в аэропорту Бен-Гурион еще в 2015 году по требованию американских властей. За прошедшие годы российские власти пытались обменять Алексея Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную в России к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков, но когда ничего не вышло и хакера все же выдали США, российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста.

Теперь Бурков предстал перед судом в Вирджинии, где ему предъявили обвинения, а Министерство юстиции США выпустило официальный пресс-релиз, рассказав о деталях дела.

По данным американских правоохранителей, Бурков несколько лет руководил кардерским сайтом Cardplanet, где продавались данные банковских карт по цене от 2,50 до 60 долларов за штуку (стоимость зависела от типа карты, страны ее происхождения, наличия имени и адреса владельца карты, а также прочей идентификационной информации). Следователи утверждают, что ресурс Буркова даже предлагал гарантию возврата средств, в случае если данные украденных карт более не работали.

В общей сложности на Cardplanet были выставлены на продажу более 150 000 платежных карт, десятки тысяч из которых принадлежали американским пользователям. Продажа карт через Cardplanet приводила к мошенническим покупкам, и ущерб только среди американских пользователей составил более 20 миллионов долларов.

Также, по информации Минюста, Бурков владел еще один сайтом, закрытым для широких масс, где преступники могли рекламировать продажу ворованных личных данных, малвари и различных нелегальных услуг. Попасть в этот «закрытый клуб» можно было только по приглашению: за новичка должны были поручиться три действующих члена сайта, кроме того вступительный взнос составлял 5000 долларов США, которые являлись своеобразной страховкой.

Обвинения Бурукову предъявлены по множеству статей, включая мошенничество с использованием электронных средств сообщения, мошенничество с помощью устройств доступа к данным, сговор, кражу личности, отмывание денег. В итоге если его признают виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет лишения свободы. Также американские власти добиваются конфискации 21 миллиона долларов США в валюте и любых других доходов, полученных подозреваемым в результате предполагаемых преступлений.