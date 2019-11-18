Журналисты издания ZDNet обратили внимание на интересный инцидент, произошедший на прошлой неделе: эксперимент компании Google вызвал волну негодования среди корпоративных пользователей. У множества людей практически перестал работать Chrome, показывая «белый экран смерти» (WSOD). Проблема проявилась только на терминальных серверах, работающих под управлением Windows Server.

Все началось 13 ноября 2019 года, в минувшую среду. Форум поддержки Google, баг-трекер Chrome и Reddit (1, 2) стали полниться сообщениями от системных администраторов, заявляющих о массовых проблемах в работе с Chrome. Пострадавшие утверждали, что вкладки в Chrome внезапно стали пустыми и демонстрировали WSOD, из-за чего браузером не могли пользоваться тысячи сотрудников, ведь активная вкладка пустела прямо во время работы. В корпоративных средах сотрудники попросту не имели возможности сменить браузер и фактически лишились возможности выполнить свои обязанности.

Администраторы компаний и организаций жаловались, что пострадали тысячи сотрудников, и было потрачено множество часов в попытках устранить проблему. Некоторые и вовсе сочли, что пустые вкладки – это признак атаки малвари и экстренно запустили аудит безопасности в своих сетях. Разумеется, все это не могло не вылиться в финансовый ущерб для пострадавших.

Как оказалось, причиной массового сбоя стал эксперимент инженеров Google. Они тестировали экспериментальную функцию под названием WebContents Occlusion, которая приостанавливает работу вкладок в Chrome, когда пользователь перемещает окна других приложений поверх Chrome, и активная вкладка, по сути, становится фоновой. Как не трудно догадаться, функция предназначена для улучшения производительности браузера и оптимизации использования ресурсов. Ранее она тестировалась в Chrome Canary и Chrome Beta, но теперь разработчики решили включить ее в стабильной ветке, чтобы собрать больше данных. Сначала функцию активировали на месяц примерно для 1% пользователей в стабильных релизах M77 и M78, а когда проблем не возникло, включили и для всех остальных.

К сожалению, оказалось, что при работе на терминальных серверах под управлением Windows Server возникает ошибка: вместо приостановки работы вкладок при переключении на другое приложение браузер полностью выгружал эти вкладки, оставляя лишь пустые страницы.

В настоящее время разработчики Chrome уже остановили эксперимент и срочно передали новый файл конфигурации всем пользователям браузера с помощью системы Finch, позволяющей им изменять настройки в активных установках Chrome. Тем, для кого исправление по какой-то причине не сработало, рекомендуется вручную отключить следующие экспериментальные настройки:

chrome://flags/#web-contents-occlusion

chrome://flags/#calculate-native-win-occlusion

Однако такое решение проблемы спровоцировало еще большее возмущение со стороны системных администраторов. Дело в том, что многие даже не подозревали, что инженеры Chrome могут проводить подобные эксперименты, не говоря о том, что они так же могут отправлять любые изменения в браузеры пользователей без какого-либо предварительного одобрения. ZDNet цитирует сообщения пострадавших администраторов:

«Вы видите, какое воздействие оказали на тысячи из нас без каких-либо предупреждений или объяснений? Мы не ваши подопытные. Мы предоставляем профессиональные услуги для многомиллионных программ. Вы понимаете, сколько часов было потрачено впустую из-за вашего “эксперимента”?».