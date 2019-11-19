Еще весной текущего года 21-летний гражданин США Сергей Усатюк признал себя виновным во владении, администрировании и поддержке служб и сайтов, связанных с DDoS-бустерами.

В период с августа 2015 года по ноябрь 2017 года Усатюк со своим неназванным подельником из Канады управлял такими ресурсами, как ExoStress.in, QuezStresser.com, Betabooter.com, Databooter.com, Instabooter.com, Polystress.com и Zstress.net.

По данным следствия, один только ExoStresser, появившийся в сентябре 2017 года, ответственен за 1 367 610 DDoS-атак и из-за него различные сети простаивали 109 186 часов.

Сдавая мощности для DDoS-атак в аренду и рекламируя другие бустеры, Усатюк и его соучастник заработали в общей сложности примерно 550 000 долларов, прежде чем ими заинтересовались власти.

Теперь Министерство юстиции США сообщило, что на этой неделе Сергей Усатюк был приговорен к 13 месяцам тюремного заключения, за которыми последуют еще три года освобождения под надзор, во время которых Устаюк будет находиться под пристальным вниманием соответствующих органов.