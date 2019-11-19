Специалисты OPSWAT опубликовали очередной отчет, рассказывающий о долях рынка антивирусных программ для Windows.

Данные для такой аналитики, которую компания публикует уже более пяти лет, были собраны более чем с 30 000 корпоративных и домашних систем, где установлены бесплатные продукты OPSWAT. В связи с этим исследователи напоминают, что их статистику нельзя считать исчерпывающей: хотя решения компании используются по всему миру, пользователям доступы только англоязычные версии бесплатных продуктов, из-за чего страны с большим количеством носителей английского языка явно превалируют.

Также стоит отметить, что отчет не включен Windows Defender, по той простой причине, что этот продукт по умолчанию установлен практически на всех современных системах Windows.

OPSWAT подчеркивает, что ее отчет не должен использоваться для определения «какие поставщики антивирусных программ являются лучшими или для сравнения этих поставщиков с точки зрения качества или производительности».

В целом же, согласно статистике OPSWAT, на сегодня крупнейшим поставщиком антивирусных решений является компания Symantec с долей рынка 13,56%. За ней следуют ESET с 12,84% и McAfee с 12,21%.

Также в свежий Топ-10 вошли Bitdefender (10,77%), Kaspersky (7,66%), Avast (6,98%), Cylance (5,95%), Webroot (5,88%), Malwarebytes (5,8%) и Sophos (3,62%).