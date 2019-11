В минувшие выходные в Китае прошло соревнование Tianfu Cup, на котором, как на Pwn2Own, лучшие хакерские команды соревновались, взламывая популярные продукты. Суть состязания заключается в том, чтобы использовать ранее неизвестные уязвимости и с их помощью перехватить контроль над приложением или устройством. Если атака удалась, исследователи получают баллы, денежные призы, а также соответствующую репутацию, которая неминуемо следует за победой в подобном мероприятии.

В сущности, Tianfu Cup очень похож на Pwn2Own и был создан именно после того, как в 2018 году китайское правительство запретило местным ИБ-исследователям участвовать в хакерских конкурсах, организованных за рубежом. Первое соревнование Tianfu Cup состоялось осенью 2018 года, и тогда исследователи успешно взломали такие приложения, как Edge, Chrome, Safari, iOS, Xiaomi, Vivo, VirtualBox и не только.

В этом году Tianfu Cup выдался не менее успешным для участников. Так, на первый день соревнований 11 командами было запланировано сразу 32 различных взлома, целями которых были Edge, Chrome, Safari, Office 365 и не только. По итогам дня успешными оказались из этих 13 атак. Еще 7 попыток потерпели неудачу, и в 12 случаях исследователи по разным причинам были вынуждены отказаться от своих попыток.

Подводя итоги первого дня, организаторы соревнования сообщили о следующих успешных взломах:

В итоге, по результатам первого дня по количеству баллов лидировала команда Team 360Vulcan, бывший победитель Pwn2Own.

I’m not at all surprised to see 360Vulcan has an exploit in every category. They are a large team with a lot of skilled people. Also, they always dominate by quantity in pwn contests, they go after everything. (The router bugs don’t pay out enough, I guess, to attract 360) https://t.co/bvn41vIK16

— thaddeus e. grugq (@thegrugq) November 16, 2019