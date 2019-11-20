Аналитики Group-IB сообщают, что больше половины (54%) всех почтовых рассылок вредоносных программ в первой половине 2019 пришлась на шифровальщики, при этом самым популярным инструментом у киберпреступников оказался шифровальщик Troldesh.

Исследование, проведенное CERT-GIB, показало, что основным способом доставки вредоносных программ — шифровальщиков, банковских троянов, бэкдоров — по-прежнему остается электронная почта. Так, во второй половине 2018 года доля загрузок малвари с помощью браузера сократилась до самого минимума и составляла не более 5%, а в первой половине 2019 года только каждая 19-я загрузка не была связана с почтовой рассылкой.

В первой половине 2019 года наблюдается десятикратный рост использования запароленных объектов — документов или архивов. В 2017 году на запароленные архивы приходилось лишь 0,08% от общего количества вредоносных объектов. В 2018 году их количество выросло до 3,6%. В первой половине 2019 года наблюдается аномальный рост до 27,8%.

Другой тенденцией стала маскировка вредоносов в письмах. Чтобы обойти корпоративные средства защиты, злоумышленники все чаще прибегают к архивации вредоносных вложений. На протяжении первых шести месяцев 2019 года в архивах доставлялось более 80% всех вредоносных объектов, в основном, для этого использовались форматы zip (32%) и rar (25%) Сам пароль для расшифровки содержимого злоумышленники указывали в письме с вредоносным вложением, в теме письма или в названии архива, либо, в ходе дальнейшей переписки с жертвой.

Также злоумышленники все чаще используют ссылки в письмах, ведущие на загрузку вредоносных объектов, вместо уже традиционных вложений: 29% приходится на ссылки, 71% на вложения. Тогда как за весь 2018 год на ссылки приходилось вдвое меньше малвари.

Еще одним способом обхода антивирусных решений является таргетированная атака с доставкой письма в нерабочее время: во время проверки средствами защиты ссылка в письме недоступна, что квалифицируется как легитимная почта и письмо успешно доходит до получателя. Злоумышленники активируют вредоносную ссылку в рабочее время, значительно повышая вероятность успешного инфицирования компьютера.

Если в 2018 году угроза потерять деньги была связана с атаками банковских троянов и бекдоров, то в первой половине 2019 года существенно ухудшилась ситуация с шифровальщиками: они вновь уверенно вернулись на первое место (54%). В тройку самых массовых атак вошли Troldesh (53%), RTM (17%), Pony (6%).

Эксперты отмечают, что Troldesh — самый распространенный шифровальщик, с которым компания сталкивалась за последние несколько лет. Основная задача малвари — зашифровать данные на компьютере жертве и требовать выкуп за их расшифровку. Troldesh продается и сдается в аренду, в связи с чем постоянно приобретает новую функциональность. Последние кампании с Troldesh показали, что теперь он не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

На втором месте — банковский троян RTM, созданный одноименной хакерской группой. Появившись в 2016 году RTM привлек особое внимание тем, что получение списка управляющих серверов происходило при обращении к странице профиля на площадке Livejournal. После анализа было установлено, что RTM нацелен на хищение денежных средств через ДБО российских банков. Используя различные схемы распространения, RTM на какое-то время пропал из виду и в середине 2018 года снова заявил о себе, распространяясь через сеть поддельных бухгалтерских сайтов. Далее на протяжении всего отчетного периода использовался в различных атаках на финансовые учреждения и предприятия. С начала 2019 года количество вредоносных рассылок с RTM держится на стабильно высоком уровне.

Закрывает тройку вредоносная программа Pony Formgrabber, задача которой — хищения пользовательских паролей более чем из 100 приложений, в числе которых почтовые клиенты, мессенджеры, браузеры, FTP- и VPN-клиенты. Некоторые версии предоставляют возможности для скрытой загрузки и установки дополнительных вредоносных программ на инфицированном компьютере.