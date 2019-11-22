29 и 30 ноября в Инновационном центре «Сколково» пройдет международная конференция Skolkovo Cyberday 2019. В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы развития технологий в информационной безопасности.
Основные темы Skolkovo Cyberday 2019: трансформация угроз кибербезопасности; трансформация решений и технологий кибербезопасности; лучшие практики построения систем ИБ; искусственный интеллект в ИБ; прикладные вопросы разработки решений по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Сергей Ходаков, операционный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Непрерывно нарастающая сложность современных информационных систем приводит к необходимости постоянной трансформации как средств защиты, так и подходов к их построению. Десять лет назад портфель решений по информационной безопасности любой крупной компании разительно отличался от инструментов, используемых компаниями в настоящее время. Еще через десять лет портфель решений ИБ будет существенно другим. В ходе сессии "Трансформация решений и технологий кибербезопасности" мы рассмотрим, в каком направлении движутся технологии и какой трансформации стоит ожидать в ближайшем будущем. Эксперты крупных компаний и лидеры рынка поделятся своим мнением и прогнозом развития отрасли».
Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Одна из целей конференции – сформировать понимание о том, куда движется отрасль и в чем специфика российского рынка информационной безопасности. Мы выявим “белые пятна” на “карте” решений в области кибербезопасности и проанализируем, в какие разработки инвестируют лидеры мирового рынка ИБ, для понимания наиболее перспективных направлений развития».
Ключевые спикеры Skolkovo Cyberday 2019:
- Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;
- Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;
- Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис;
- Александр Будников, управляющий директор по информационной безопасности АФК «Система»;
- Наталья Касперская, президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»;
- Анатолий Смирнов, генеральный директор Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ);
- Игорь Ляпунов, вице-президент компании «Ростелеком»;
- Виктор Щербинин, руководитель проектов по кибербезопасности Концерна «Калашников»;
- Андрей Кульпин, начальник управления защиты IT-инфраструктуры ГМК «Норильский никель»;
- Александр Барышников, руководитель департамента ИТ, The New Development Bank (БРИКС);
- Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы;
- Максим Вакштейн, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований;
- Клеменс Данхейм, генеральный директор Objective Software GmbH, вице-президент Luxoft;
- Сергей Сажин, директор департамента информационной безопасности «Почты России».
В рамках Skolkovo Cyberday 2019 также состоятся:
- III Кубок CTF России 2019 – двухдневный масштабный турнир по информационной безопасности между региональными командами высших, средних и общеобразовательных учреждений России.
- БИТ Москва – межотраслевая конференция, посвященная вопросам информационной безопасности.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Подробная информация о конференции Skolkovo CyberDay и регистрация доступны на официальном сайте.
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