29 и 30 ноября в Инновационном центре «Сколково» пройдет международная конференция Skolkovo Cyberday 2019. В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы развития технологий в информационной безопасности.

Основные темы Skolkovo Cyberday 2019: трансформация угроз кибербезопасности; трансформация решений и технологий кибербезопасности; лучшие практики построения систем ИБ; искусственный интеллект в ИБ; прикладные вопросы разработки решений по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Сергей Ходаков, операционный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Непрерывно нарастающая сложность современных информационных систем приводит к необходимости постоянной трансформации как средств защиты, так и подходов к их построению. Десять лет назад портфель решений по информационной безопасности любой крупной компании разительно отличался от инструментов, используемых компаниями в настоящее время. Еще через десять лет портфель решений ИБ будет существенно другим. В ходе сессии "Трансформация решений и технологий кибербезопасности" мы рассмотрим, в каком направлении движутся технологии и какой трансформации стоит ожидать в ближайшем будущем. Эксперты крупных компаний и лидеры рынка поделятся своим мнением и прогнозом развития отрасли».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Одна из целей конференции – сформировать понимание о том, куда движется отрасль и в чем специфика российского рынка информационной безопасности. Мы выявим “белые пятна” на “карте” решений в области кибербезопасности и проанализируем, в какие разработки инвестируют лидеры мирового рынка ИБ, для понимания наиболее перспективных направлений развития».

Ключевые спикеры Skolkovo Cyberday 2019:

Сергей Ходаков , директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;

, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»; Михаил Стюгин , руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»;

, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»; Сергей Петренко , руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис;

, руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис; Александр Будников , управляющий директор по информационной безопасности АФК «Система»;

, управляющий директор по информационной безопасности АФК «Система»; Наталья Касперская , президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»;

, президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»; Анатолий Смирнов , генеральный директор Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ);

, генеральный директор Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ); Игорь Ляпунов , вице-президент компании «Ростелеком»;

, вице-президент компании «Ростелеком»; Виктор Щербинин , руководитель проектов по кибербезопасности Концерна «Калашников»;

, руководитель проектов по кибербезопасности Концерна «Калашников»; Андрей Кульпин , начальник управления защиты IT-инфраструктуры ГМК «Норильский никель»;

, начальник управления защиты IT-инфраструктуры ГМК «Норильский никель»; Александр Барышников , руководитель департамента ИТ, The New Development Bank (БРИКС);

, руководитель департамента ИТ, The New Development Bank (БРИКС); Георгий Песчанских , начальник Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы;

, начальник Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы; Максим Вакштейн , заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований;

, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований; Клеменс Данхейм , генеральный директор Objective Software GmbH, вице-президент Luxoft;

, генеральный директор Objective Software GmbH, вице-президент Luxoft; Сергей Сажин, директор департамента информационной безопасности «Почты России».

В рамках Skolkovo Cyberday 2019 также состоятся:

III Кубок CTF России 2019 – двухдневный масштабный турнир по информационной безопасности между региональными командами высших, средних и общеобразовательных учреждений России.

– двухдневный масштабный турнир по информационной безопасности между региональными командами высших, средних и общеобразовательных учреждений России. БИТ Москва – межотраслевая конференция, посвященная вопросам информационной безопасности.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Подробная информация о конференции Skolkovo CyberDay и регистрация доступны на официальном сайте.