Министерство юстиции США сообщило, что россиянин Станислав Лисов, также известный под псевдонимами Black и Blackf, был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Дело в том, что с 2012 по 2015 год Лисов активно занимался разработкой и администрированием известного банкера NeverQuest (он же Vawtrak или Snifula). В 2017 году хакера арестовали а Барселоне, после чего испанские власти приняли решение экстрадировать его в США, в результате он предстал перед судом в Нью-Йорке в январе 2018 года. Изначально Лисов отрицал свою вину, а его жена, присутствовавшая при задержании, утверждала, что произошла ошибка и ее муж – простой системный администратор из Таганрога. Тем не менее, в начале текущего года Лисов все же свою вину признал.

На момент ареста Лисова NeverQuest был одним из наиболее активных и опасных банковских вредоносов в мире, но вскоре после ареста, активность NeverQuest практически сошла на нет. По данным следствия, за годы активности NeverQuest злоумышленник и его сообщники успели похитить с помощью банкера более 4,4 млн долларов США и еще 855 000 долларов США «утекли» со счетов пострадавших иными путями.

На серверах, принадлежавших Лисову и использовавшихся для управления ботнетом NeverQuest, следователи обнаружили около 1,7 миллиона похищенных учетных данных, включая имена пользователей, пароли, а также секретные вопросы и ответы на них, связанные с банковскими и другими финансовыми аккаунтами.

Как уже было сказано выше, теперь Лисова приговорили к четырем годам лишения свободы, а также возмещению убытков в размере почти 500 000 долларов. Обвинения Лисову были предъявлены по статьям сговор, а также развертывание и использование вредоносного программного обеспечения с целью заражения компьютеров жертв, кражи учетных данных от их банковских счетов и последующего использования этой информации для хищения средств.