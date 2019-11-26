Издание TorrentFreak сообщает, что недавно Android-клиент опенсорсного LibreTorrent был удален из Google Play якобы из-за нарушения правил платформы. Автор LibreTorrent, российский разработчик и студент Ярослав Пронин считает, что это могло быть связано с появлением множества клонов LibreTorrent, но представители Google, похоже, не заинтересованы в проведении дальнейшего расследования.

Пронин разрабатывает LibreTorrent с 2016 года и начал этот проект, желая создать по-настоящему свободный торрент-клиент. В итоге он пошел по пути опенсорса, воспользовавшись лицензией GNU GPLv3, и за прошедшие годы его проект приобрел немало поклонников.

Но, как уже было сказано выше, недавно LibreTorrent исключили из каталога приложений Google Play. Пронин рассказал, что впервые узнал о проблеме в начале октября, когда Google сообщил ему, что его разработка получила отметку «спам», а это указывает на то, что клиент сочли «неоригинальным» контентом. Так, 8 октября 2019 года клиент был удален из каталога с объяснением «нарушение политики в отношении спама».

Разработчик пишет, что был шокирован этим и не нарушал никаких правил, поэтому он обратился в Google с апелляцией, чтобы попытаться прояснить ситуацию. Однако апелляцию отклонили, так как LibreTorrent якобы по-прежнему нарушал правила Google Play:

«Я рассмотрел ваш запрос на апелляцию и обнаружил, что ваше приложение по-прежнему нарушает правила Google Play. Проверка выявила, что ваше приложение нарушает политику в отношении спама. Мы не допускаем в Google Play приложения, которые рассылают спам пользователям, дублируются и являются некачественными», — гласил официальный ответ.

Пронин предполагает, что проблема возникла из-за множества клонов LibreTorrent, появившихся в Google Play. Многие из них ничем не отличались от оригинального клиента, но демонстрировали пользователям рекламу.

«Google просто удалил все эти приложения, не понимая сути происходящего, — говорит Пронин. — Google просто решил, что LibreTorrent — это приложение с неоригинальным контентом, так как в Google Play размещено множество клонов LibreTorrent. Также возможно, что автор одного из этих клонов подал жалобу на удаление оригинального LibreTorrent Я подал апелляцию, но мне ответили, что они никак не могут помочь, и единственный вариант — переименовать приложение и выложить его снова».

На самом деле разработчик пытался бороться с клонами все последние годы, и большинство клонов были удалены в прошлом году по его запросу, однако новые продолжали появляться снова и снова.

Теперь Пронин, по понятным причинам разочарован в Google. Он говорит, что компания не предприняла никаких усилий, чтобы разобраться в ситуации, и отмечает, что настоящая малварь в Google Play процветает, пока кто-нибудь на нее не пожалуется. Также Пронин сетует, что из-за удаления LibreTorrent меньше людей узнают о свободном программном обеспечении. Ведь одной из его главных целей было донести информацию о свободном ПО до как можно большего количества людей.