Компания ESET провела исследование о том, делятся ли российские интернет-пользователи интимными фото и видео. Согласно результатам, 41% опрошенных обмениваются подобным контентом.

Похожее исследование уже проводилось специалистами ESET в 2015 году. Тогда в пристрастии к обмену откровенным контентом признались 53% респондентов. Судя по всему, за минувшие годы пользователи стали больше беспокоиться о сохранности приватных данных. Так, в рамках нового исследования выяснилось, что 8% опрошенных лично сталкивались с утечкой своих приватных фотографий. Еще 43% сообщили, что не делятся такими материалами с кем-либо.

Респондентам также был задан вопрос о способах защиты личных данных. 45% не хранят приватную информацию, 16% защищаются с помощью антивируса, а 11% прибегают к продвинутым методам (VPN и шифрованию). Еще 33% опрошенных сообщили, что не заботятся о собственной безопасности в сети, поскольку, по их мнению, им нечего скрывать.

Исследователи отмечают, что пользователи находятся в зоне риска не только во время передачи личных материалов, но и просто храня их на незащищенных устройствах. В случае кибератаки эти данные могут быть зашифрованы, переданы злоумышленнику или даже опубликованы в сети.

К примеру, в августе текущего года ESET обнаружила малварь Varenyky, которая не только рассылает спам с зараженных машин, но и записывает все происходящее на компьютерах жертв, когда те посещают порносайты. Полученный таким образом «компромат» вредонос отправляет своим операторам вместе с личными данными жертвы.