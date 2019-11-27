Разработчики Hewlett Packard Enterprise (HPE) предупреждают пользователей SAS SSD о необходимости срочно установить критическое обновление прошивки. В противном случае накопители могут отказать после 32 768 часов работы (3 года, 270 дней и 8 часов).

Проблема затрагивает все твердотельные накопители HPE SAS с версиями прошивки до HPD8. Разработчики уверяют, что своевременное обновление прошивки до версии HPD8 полностью устраняет угрозу преждевременного отказа накопителя. Также в компании подчеркивают, что если устройство уже проработало 32 768 часов, и сбой уже произошел, восстановить сам SSD и данные с него будет невозможно.

Интересно, что в начале текущего года похожая проблема была обнаружена в SSD компании Intel (D3-S4510 и D3-S4610), те блокировались после 1700 часов в режиме ожидания.

По информации HPE, некоторые модели SSD, подверженные данной проблеме, продаются как отдельные продукты, но другие включены в состав прочих решений компании, в том числе ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 и StoreVirtual 3200. Полный список уязвимых моделей можно найти на сайте компании.

Некоторые модели SAS SSD уже получили патчи, выпущенные 22 ноября 2019 года, но еще ряд моделей получит исправления только после 9 декабря 2019 года. Тем временем, некоторые пользователи на Reddit жалуются, что их накопители уже вышли из строя.