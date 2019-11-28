В преддверии больших распродаж и наступающего сезона праздничного шопинга злоумышленники все чаще пытаются атаковать пользователей, предпочитающих совершать покупки онлайн. Так, сообщается, что на неделе с 18 по 24 ноября защитные системы «Лаборатории Касперского» зафиксировали почти в два раза больше мошеннических ресурсов, на которых тем или иным образом упоминалась «черная пятница», по сравнению с предыдущей неделей с 11 по 17 ноября.

Помимо этого, увеличилась доля фишинговых атак, мишенями которых стали интернет-магазины. Причем особенно заметно этот рост наблюдается в России: если две недели назад на секцию электронной торговли в Рунете была направлена приблизительно каждая 20 фишинговая атака, то на прошлой неделе фишеры пытались атаковать российские онлайн-магазины в среднем в каждом 11 случае.