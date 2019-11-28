Xakep #247. Мобильная антислежка
В преддверии больших распродаж и наступающего сезона праздничного шопинга злоумышленники все чаще пытаются атаковать пользователей, предпочитающих совершать покупки онлайн. Так, сообщается, что на неделе с 18 по 24 ноября защитные системы «Лаборатории Касперского» зафиксировали почти в два раза больше мошеннических ресурсов, на которых тем или иным образом упоминалась «черная пятница», по сравнению с предыдущей неделей с 11 по 17 ноября.
Помимо этого, увеличилась доля фишинговых атак, мишенями которых стали интернет-магазины. Причем особенно заметно этот рост наблюдается в России: если две недели назад на секцию электронной торговли в Рунете была направлена приблизительно каждая 20 фишинговая атака, то на прошлой неделе фишеры пытались атаковать российские онлайн-магазины в среднем в каждом 11 случае.
«Старт распродаж – это настоящее раздолье для интернет-мошенников. Ведь именно в это время большое количество людей начинают покупать в онлайн-магазинах подарки для себя и своих близких, они торопятся и в этой спешке теряют бдительность. При этом стоит сказать, что мы ожидаем рост числа фишинговых атак не только в рамках “черной пятницы”, но и последующих новогодних распродаж. Как показывает опыт предыдущих лет, процентная доля фишинговых атак, в частности на финансовый сектор, по сравнению со всеми остальными атаками в четвертом квартале примерно на 12% выше, чем такой же показатель в другое время года», – отметила Татьяна Сидорина, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».
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