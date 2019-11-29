28 марта 2020 года в Москве иммерсивная IT-площадка «Оранжевый океан» проведет марафон мастер-классов и профессиональный конкурс для лучших спикеров в вопросах автоматизации IT и бизнес-процессов, а также в управлении автоматизацией.

Формат марафона мастер-классов, в отличие от классической конференции, по мнению организаторов, позволяет глубже погрузиться в суть явления и развить ключевые профессиональные компетенции. Ведь современный слушатель и посетитель конференций ищет глубокого погружения в суть изучаемой проблемы, практического освоения технологий, методов и инструментов, обобщения опыта достижения лучшего результата и избегания критичных ошибок.

Конкурс спикеров

IT-mentor award предназначен для поддержания статуса и развития личного бренда спикеров, популяризирующих IT-технологии, методы и инструменты, стремящихся передать свой опыт и достичь высшей цели самореализации. Главными судьями выступят сами слушатели, которые записались на мастер-класс. Чем актуальнее тема, чем интереснее заявка, тем больше участников.

Принять участие в конкурсе совсем нетрудно, для этого нужно:

определиться с темой проводимого мастер-класса;

зайти на сайт https://orange-ocean.ru/ и заполнить заявку;

принять участие в продвижении своего мастер-класса с целью увеличения числа слушателей;

попасть в финал, собрав группу слушателей не менее 15 человек;

провести мастер-класс на высочайшем уровне и стать победителем.

Стоит сказать, что основным требованием к мастер-классу является тематическая направленность:

автоматизация процессов (разработка и интеграция: технологии, инструменты, практические кейсы);

управление процессами и проектами автоматизации;

управление командами автоматизации процессов.

Прочие требования к контенту таковы: практикоориентированность (соотношение теории и практики не ниже, чем 25/75). Регламент: не менее двух, но не более трех астрономических часов. Проводится двумя модулями, между которыми перерыв 20 минут.

Победитель будет определен с помощью простой формулы расчета баллов: количество слушателей, купивших билет на мастер-класс Х показатель удовлетворенности участников (определяется по 10-балльной шкале).

Все финалисты получат диплом финалиста конкурса, призы в специальных номинациях (от партнеров мероприятия), рекламу и продвижение личного бренда во всех пострелизах и итоговых видеороликах. Если на мастер-класс купили более 30 билетов, то спикер также получает 15% от суммы продаж.

Для победителей предусмотрены денежные призы: 100 000 рублей, 50 000 рублей и 30 000 рублей (сумма может быть увеличена спонсорами и партнерами) за 1, 2 и 3 места соответственно; дипломы победителей конкурса; подарки от спонсоров и партнеров; рекламу и продвижение личного бренда во всех пострелизах и итоговых видеороликах. И, естественно, если на мастер-класс купили более 30 билетов, то победитель получает еще и 15% от суммы продаж.

Тем, кто не выйдет в финал, тоже не стоит расстраиваться: всем подавшим заявку гарантирован бесплатный билет от организаторов на любой выбранный мастер-класс с правом участия в голосовании, рекламу и продвижение личного бренда.

Полную информацию о площадке, марафоне мастер-классов и конкурсе можно получить на сайте https://orange-ocean.ru/.