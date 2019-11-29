Xakep #247. Мобильная антислежка
Традиционный сезон распродаж в самом разгаре, и эксперты предупреждают, что мошенники не дремлют. Так, по данным аналитиков ESET, в «черную пятницу» доля спама в электронных ящиках пользователей вырастает до 11%.
Мошенники активно рассылают фишинговые письма и предлагают приобрести товары известных брендов с подозрительно большими скидками. Чаще всего на таких фальшивых сайтах «количество товара ограничено», поэтому пользователь спешит совершить покупку и вводит данные банковской карты.
Кроме того, преступники могут распространять малварь под видом купонов на скидку. К примеру, в этом месяце специалисты ESET обнаружили банковский троян, распространяемый под видом рекламных акций McDonald’s.
Так как, по данным ESET, 76% пользователей рискуют своими данными при онлайн-шоппинге, небрежное отношение к безопасности в сети может повлечь серьезные убытки. Эксперты напоминают о необходимости проявлять бдительность:
- пользователь может быть незаметно переадресован на поддельный сайт, где «отдаст» свои данные мошенникам;
- следует проверять адреса, с которых приходят купоны на скидки и подарочные сертификаты (в адресной строке не должно быть лишних букв и цифр);
- не стоит загружать вложения, которые не проверены антивирусом, даже если адрес отправителя не вызывает подозрений;
- для онлайн-шопинга лучше иметь отдельную виртуальную карту и отправлять на нее ровно ту сумму, которая требуется для оплаты конкретного товара.
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