Традиционный сезон распродаж в самом разгаре, и эксперты предупреждают, что мошенники не дремлют. Так, по данным аналитиков ESET, в «черную пятницу» доля спама в электронных ящиках пользователей вырастает до 11%.

Мошенники активно рассылают фишинговые письма и предлагают приобрести товары известных брендов с подозрительно большими скидками. Чаще всего на таких фальшивых сайтах «количество товара ограничено», поэтому пользователь спешит совершить покупку и вводит данные банковской карты.

Кроме того, преступники могут распространять малварь под видом купонов на скидку. К примеру, в этом месяце специалисты ESET обнаружили банковский троян, распространяемый под видом рекламных акций McDonald’s.

Так как, по данным ESET, 76% пользователей рискуют своими данными при онлайн-шоппинге, небрежное отношение к безопасности в сети может повлечь серьезные убытки. Эксперты напоминают о необходимости проявлять бдительность: