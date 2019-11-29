Специалисты компании IntSights, занимающейся анализом угроз в даркнете, изучили новый поисковик Kilos, который начал рекламироваться в сети в середине ноября текущего года. Впервые его разработчики объявили о себе на Reddit 15 ноября 2019 года, сообщив, что представляют Kilos «новую поисковую систему для торговых площадок в даркнете».

Конечно, Kilos далеко не первый и не единственный поисковик по даркнету, как минимум можно вспомнить Torch и TorLinks, однако разработчики новинки уверяют, что их детище предлагает более широкие возможности фильтрации для поиска конкретных продуктов на многочисленных маркетплейсах.

Исследователи рассказывают, что Kilos, похоже, возник на базе другой поисковой системы, известной как Grams. И та и другая пытаются подражать дизайну Google и названы в честь единиц измерения веса. Впрочем, на этом сходство заканчивается. Неясно, участвуют ли в создании Kilos те же разработчики, или новый поисковик вообще конкурирует с Grams. Эксперты отмечают, что Kilos пошел дальше конкурентов и в дополнение к торговым площадкам включил в поиск и форумы.

С помощью Kilos можно изучить определенные торговые площадки даркнета в поисках конкретных товаров. Посетитель задает требуемый продукт или услугу, и его запрос проходит через различные маркетплейсы и форумы. Исследователи отмечают и мощные фильтрационные возможности поисковика. К примеру, пользователь может ограничить поиск только теми людьми, которые могут иметь дело Bitcoin, Litecoin и Monero, и могут доставить товар в определенную страну. Kilos позволяет пользователю осуществлять поиск сразу на нескольких торговых площадках, не требуя существующих учетных записей на каждой из них.

Интересно, что возможности фильтрации поисковика тесно связаны с фильтрацией на отдельных торговых площадках, что заставило исследователей предположить, что на крупных маркетплейсах и в самом Kilos может использоваться один и тот же механизм фильтрации.

Ранее в этом месяце авторы поисковика утверждали, что Kilos проиндексировал 427 150 сообщений на форумах, 48 437 объявлений и 1 993 продавца. На момент проведения исследования IntSight он заявлял, что «с 10 ноября 2019 года обслужил 15 437 поисковых запросов».

Еще одним интересным аспектом работы Kilos является публикация списка топовых поисковых запросов за неделю. Эксперты пишут, что в этом списке предсказуемо преобладают наркотики, но также ими были замечены запросы на поиск оружия, паспортов и банков (то есть данных банковских карт).

Аналитики IntSights говорят, что существование Kilos может приносить пользу не только преступникам, но и правоохранительным органам. Хотя у них и так есть собственные агенты на торговых площадках и форумах, поисковая система может помочь им со сборрм информации.

«К примеру, скачок поисковых запросов с высоким рейтингом за определенный период времени может указывать на потенциальный интерес преступников: он может иметь отношение к новым типам вредоносного ПО, рекламируемым на форумах. Знание того, где продаются представляющие интерес продукты, может помочь в расследовании деятельности конкретного продавца, тогда как корреляция с движением криптовалюты может обеспечить углубленное понимание происходящего», — пишут эксперты.

В настоящее время неясно, как будут операторы Kilos намерены монетизировать свой поисковик. Аналитики считают, что почти наверняка это будет осуществляться через рекламу. Так, в настоящее время на главной странице уже можно увидеть предложение бесплатного рекламного кредита для продавцов.