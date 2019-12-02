В конце прошлой недели на сайте Роскомнадзора появилась тестовая версия списка «информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». Ведомство подчеркивает, что данный список недостоверной информации был составлен на основании решений Генеральной прокуратуры, а сам Роскомнадзор совместно с Союзом журналистов России лишь ведет его.

В список, который можно увидеть ниже, вошли информационные источники, которые два или более раз были упомянуты в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации).

Название Площадка Количество нарушений Тип страницы Описание запрещенной информации Подслушано Дзержинск ВКонтакте 34 (4 поста, 30 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Пенза live ВКонтакте 12 (4 поста, 8 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о массовых беспорядках в с. Чемодановка Пензенской области PostNews ВКонтакте 11 (11 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области Недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края ДТП и ЧП Дзержинск ВКонтакте 9 (9 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Подслушано Братск ВКонтакте 8 (8 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области Я живу в Иркутске ВКонтакте 7 (7 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области Нижний Новгород ВКонтакте 7 (1 пост, 6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Mash | Мэш ВКонтакте 7 (1 пост, 6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Типичный Дзержинск ВКонтакте 6 (6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Подслушано в Нижнеудинске ВКонтакте 3 (3 комментария) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области Лентач ВКонтакте 3 (1 пост, 2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области Форум пользователей Газета.Ru ВКонтакте 3 (2 поста, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Александр Володин Мой мир 3 (3 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 MDK ВКонтакте 3 (2 поста, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 KRIKNEWS YouTube 3 (1 видео, 2 комментария) канал Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области Яркое ТВ YouTube 2 (2 видео) канал Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года Юрий Плавский Facebook 2 (2 поста) аккаунт Недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края Эдуард Волков ВКонтакте 2 (2 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года Типичный Автозавод | Нижний Новгород ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Форум пользователей РБК ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Павел Палехов ВКонтакте 2 (1 пост, 1 комментарий) аккаунт Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области Живём в Сибири | Иркутск ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области Дзержинск - "52 Tотал Ньюс" ВКонтакте 2 (1 пост, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 LaRa Ya Мой мир 2 (2 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 4ch inc. ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019 Cont.ws Интернет-ресурс 2 (2 публикации) Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года Текст, обозначенный как цитата из Всеобщей декларации прав человека Организации объединенных наций (ООН) sobytiya.info Интернет-ресурс 2 (2 публикации) Cведения о «разрушении» транспортного перехода через Керченский пролив

Практически сразу после публикации списка в сети появилось множество возмущений. К примеру, РБК, попавшее в список распространителей фейков, опубликовало официальное заявление, в котором, подчеркивалось, что «включение СМИ в перечень на подобных основаниях создает прецедент, таким образом, никто из медиа не будет застрахован от подобного удара по репутации, если не отключит все возможности комментирования, а значит ограничит каналы обратной связи для читателей». Также представители РБК заявили, что намерены настаивать на исключении из перечня.

Проблема заключалась в том, что РБК и еще ряд изданий оказались в списке из-за пользовательских комментариев к постам, но не из-за собственных материалов.

В ответ на это представители Роскомнадзора поспешили пояснить, что все случаи, попавшие в данный список, «относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет».

В скором времени список был отредактирован и приведен к тому виду, в котором он приводится выше. В частности, формулировки «РБК» и «Газета.Ru» были изменены на «Форум пользователей РБК» и «Форум пользователей Газета.Ru» соответственно. Также теперь список сопровождается пометкой «тестовый».

Напомню, что с весны текущего года существует закон о запрете на распространения фейковых новостей. Он предусматривает штрафы для физических лиц от 30 000 до 100 000 рублей, для должностных лиц — от 60 000 до 200 000 рублей, а для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.