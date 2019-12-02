В конце прошлой недели на сайте Роскомнадзора появилась тестовая версия списка «информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». Ведомство подчеркивает, что данный список недостоверной информации был составлен на основании решений Генеральной прокуратуры, а сам Роскомнадзор совместно с Союзом журналистов России лишь ведет его.
В список, который можно увидеть ниже, вошли информационные источники, которые два или более раз были упомянуты в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации).
|Название
|Площадка
|Количество нарушений
|Тип страницы
|Описание запрещенной информации
|Подслушано Дзержинск
|ВКонтакте
|34 (4 поста, 30 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Пенза live
|ВКонтакте
|12 (4 поста, 8 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о массовых беспорядках в с. Чемодановка Пензенской области
|PostNews
|ВКонтакте
|11 (11 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края
|ДТП и ЧП Дзержинск
|ВКонтакте
|9 (9 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Подслушано Братск
|ВКонтакте
|8 (8 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
|Я живу в Иркутске
|ВКонтакте
|7 (7 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
|Нижний Новгород
|ВКонтакте
|7 (1 пост, 6 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Mash | Мэш
|ВКонтакте
|7 (1 пост, 6 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Типичный Дзержинск
|ВКонтакте
|6 (6 комментариев)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Подслушано в Нижнеудинске
|ВКонтакте
|3 (3 комментария)
|сообщество
|Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
|Лентач
|ВКонтакте
|3 (1 пост, 2 комментария)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
|Форум пользователей Газета.Ru
|ВКонтакте
|3 (2 поста, 1 комментарий)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Александр Володин
|Мой мир
|3 (3 видео)
|аккаунт
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|MDK
|ВКонтакте
|3 (2 поста, 1 комментарий)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|KRIKNEWS
|YouTube
|3 (1 видео, 2 комментария)
|канал
|Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
|Яркое ТВ
|YouTube
|2 (2 видео)
|канал
|Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года
|Юрий Плавский
|2 (2 поста)
|аккаунт
|Недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края
|Эдуард Волков
|ВКонтакте
|2 (2 видео)
|аккаунт
|Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года
|Типичный Автозавод | Нижний Новгород
|ВКонтакте
|2 (2 комментария)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Форум пользователей РБК
|ВКонтакте
|2 (2 комментария)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Павел Палехов
|ВКонтакте
|2 (1 пост, 1 комментарий)
|аккаунт
|Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
|Живём в Сибири | Иркутск
|ВКонтакте
|2 (2 комментария)
|сообщество
|Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
|Дзержинск - "52 Tотал Ньюс"
|ВКонтакте
|2 (1 пост, 1 комментарий)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|LaRa Ya
|Мой мир
|2 (2 видео)
|аккаунт
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|4ch inc.
|ВКонтакте
|2 (2 комментария)
|сообщество
|Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
|Cont.ws
|Интернет-ресурс
|2 (2 публикации)
|Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года
Текст, обозначенный как цитата из Всеобщей декларации прав человека Организации объединенных наций (ООН)
|sobytiya.info
|Интернет-ресурс
|2 (2 публикации)
|Cведения о «разрушении» транспортного перехода через Керченский пролив
Практически сразу после публикации списка в сети появилось множество возмущений. К примеру, РБК, попавшее в список распространителей фейков, опубликовало официальное заявление, в котором, подчеркивалось, что «включение СМИ в перечень на подобных основаниях создает прецедент, таким образом, никто из медиа не будет застрахован от подобного удара по репутации, если не отключит все возможности комментирования, а значит ограничит каналы обратной связи для читателей». Также представители РБК заявили, что намерены настаивать на исключении из перечня.
Проблема заключалась в том, что РБК и еще ряд изданий оказались в списке из-за пользовательских комментариев к постам, но не из-за собственных материалов.
В ответ на это представители Роскомнадзора поспешили пояснить, что все случаи, попавшие в данный список, «относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет».
В скором времени список был отредактирован и приведен к тому виду, в котором он приводится выше. В частности, формулировки «РБК» и «Газета.Ru» были изменены на «Форум пользователей РБК» и «Форум пользователей Газета.Ru» соответственно. Также теперь список сопровождается пометкой «тестовый».
Напомню, что с весны текущего года существует закон о запрете на распространения фейковых новостей. Он предусматривает штрафы для физических лиц от 30 000 до 100 000 рублей, для должностных лиц — от 60 000 до 200 000 рублей, а для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.
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