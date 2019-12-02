ТАСС сообщает, что «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью готовятся к введению идентификации по IMEI, что должно позволить ограничить серый импорт гаджетов и помешать мошенникам использовать украденные телефоны.

В Россвязи рассказали, что подготовка к введению идентификации по IMEI предусматривает запуск пилотного проекта, который позволит протестировать различные бизнес-процессы. Площадкой для этого проекта станет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), именно он управляет центральной базой данных IMEI.

Пилотный проект разделен на части, в каждой из которых проводится тестирование определенной функциональности системы. Помимо центральной базы данных IMEI в нее входят специальные информационные системы операторов связи, уточняют в ведомстве. Все тесты будут выполнены в заранее определенные интервалы времени, в онлайн-режиме и под контролем ответственных специалистов.

«В рамках проведения пилотного проекта должна быть осуществлена проверка автоматизированного взаимодействия информационных систем операторов связи и центральной базы данных с использованием нескольких протоколов взаимодействия», — добавили в ЦНИИС.

Испытания предполагается проводить дифференцировано для каждого из операторов связи, и представители трех вышеупомянутых операторов уже подтвердили ТАСС, что взаимодействуют с ЦНИИС по вопросу подготовки к введению идентификации гаджетов по IMEI.

Так, «Билайн» в настоящее время проводит тестирование взаимодействия информационной системы оператора с центральной базой данных ЦНИИС.

В Tele2 сообщили, что протестировали взаимодействие EIR-решения (реестр оператора с номерами IMEI) и центральной базы данных на предмет обмена списками устройств, и результаты испытаний признаны успешными. Речь идет о тестировании технологии, которая автоматически отсеивает IMEI, находящиеся в черных списках, то есть номера, которым запрещен доступ в сеть, и регистрирует те, что находятся в белых списках.

В свою очередь, в «Мегафоне» заявили, что на данный момент обсуждается концепция работы системы, в частности и тестируются варианты обмена базами IMEI между операторами.

Представители МТС от комментариев воздержались. И все участники пилотного проекта пока не готовы делиться результатами тестирования.

Также в Россвязи подчеркнули, что этот пилотный проект должен быть полностью завершен до момента вступления закона в силу. При этом соответствующий законопроект пока еще даже не был внесен в Госдуму. Как пояснила ТАСС соавтор законопроекта, глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова, документ еще дорабатывается: «Про законопроект никто не забыл. В настоящее время дорабатывается финансово-экономическое обоснование», — сказала она, подчеркнув, что законопроект не предполагает никакой финансовой нагрузки для граждан.