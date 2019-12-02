Сегодня, 2 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вступит в силу с 1 июля 2020 года и обяжет производителей предустанавливать российские приложения на смартфоны и другие устройства, предназначенные для продажи на территории нашей страны.

Интересно, что накануне Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к президенту с просьбой отклонить законопроект. По мнению предпринимателей, применение закона окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского софта, а также приведет к ее монополизации.

Хуже того, по мнению ассоциации, требования нового закона нарушают принципы Всемирной торговой организации (ВТО) в части создания преференций для российских разработчиков ПО. Вступление закона в силу также чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения, говорилось в обращении.

Как бы то ни было, сегодня закон был подписан и, стоит уточнить, что перечень приложений, которые будут обязательными для установки, пока не определен. Порядком его составления и ведения теперь займется правительство.

Новый закон распространяется на смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV и так далее.

Кроме того, за отказ от предустановки российского ПО планируют ввести административную ответственность: для должностных лиц штраф составит от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.