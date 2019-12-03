Правоохранительные органы 18 стран ЕС, при поддержке Европола, Интерпола и Национального координационного центра по правам интеллектуальной собственности США осуществили три ареста, а также закрыли 30 506 доменов, которые использовались для распространения контрафактных и пиратских товаров. К ним относились контрафактные фармацевтические препараты, пиратские фильмы, нелегальные трансляции телевизионных программ, музыка, ПО, электроника и другие поддельные продукты.

Сообщается, что в ходе операции, которая носит имя In Our Sites, было конфисковано более 26 000 предметов роскоши (в основном одежды и парфюмерии), 363 литра алкоголя, неустановленное количество гаджетов и свыше 150 000 евро заморожено на счетах подозреваемых.

Операция In Our Sites была запущена еще в 2014 году и полностью посвящена борьбе с пиратством и контрафактом, чтобы «сделать интернет безопаснее для потребителей» . Она объединяет не только США и страны ЕС, своим коллегам также помогают правоохранители из Южной Америки, Гонконга, Китая и стран Восточной Европы.

В целом за прошедшие годы правоохранительные органы, участвовавшие в операции, конфисковали 1,21 миллиона доменных имен и удалили 2,2 миллиона ссылок на сторонних торговых площадках и в социальных сетях, которые вели на ресурсы, связанные с нарушением авторских прав.