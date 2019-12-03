Аналитики Devcon подсчитали, что чаще всего мишенями для вредоносной рекламы становятся пользователи Windows. За ними следуют пользователи Chrome OS, а Linux атакуют реже всего.

Статистика была составлена на основе данных, собранных внутренними инструментами компании. Как оказалось, 61% вредоносных рекламных объявлений, которые исследователи наблюдали в период с 11 июля по 22 ноября 2019 года, были ориентированы на пользователей Windows.

Эксперты объясняют, что удивляться не приходится: учитывая, что огромная доля рынка ОС принадлежит именно Windows, неудивительно, что большинство малвари за последние 30 лет предназначались именно для Windows.

Тем не менее, второе место в списке занимает Chrome OS, что изрядно удивило экспертов. За последние четыре месяца на операционную систему Google было нацелено множество вредоносных рекламных кампаний: 22% вредоносных объявлений предназначались для пользователей Chrome OS, и это больше, чем для macOS (10,5%), iOS (3,2%), Android (2,1%) и iPadOS (0,8%).

При этом меньше всего атак было нацелено на Linux – лишь 0,3% от общего числа вредоносных объявлений. Но и это тоже совсем неудивительно, ведь большинство систем Linux используются в качестве серверов.

Похожий отчет, так же посвященный вредоносной рекламе, был опубликован и компанией Confiant. Исследователи изучили более 120 миллиардов показов рекламных объявлений, опубликованных в третьем квартале 2019 года (с 1 июля по 30 сентября 2019 года) в 75 рекламных сетях.

Обнаружилось, что почти 60% всех вредоносных объявлений, замеченных в третьем квартале 2019 года, были опубликованы на трех неназванных рекламных платформах. «Самое тревожное, что всего один поставщик оказался ответственен за 30% показов вредоносной рекламы», — отмечают аналитики, но не раскрывают названия этой компании.

По мнению исследователей, обнаружение вредоносных рекламных кампаний на своих платформах не должно составлять труда для компаний, так как подобная активность, как правило, довольно «громкая» и затрагивает 13,84% всех рекламных показов платформы.