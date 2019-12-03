Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную кампанию, которая ставит под угрозу данные банковских карт, хранящиеся в информационных системах отелей, а также получаемые ими от сетевых турагентств, таких как Booking.com. Известно, что атакованы не менее 20 брендов отелей в Бразилии, Аргентине, Боливии, Чили, Коста-Рике, Франции, Италии, Мексике, Португалии, Испании, Таиланде и Турции.
Для сбора информации из буферов обмена, устройств для вывода на печать и скриншотов документов злоумышленники используют троянские программы удаленного администрирования, которые распространяются через вредоносные вложения в фишинговых письмах (Word, Excel, PDF). Некоторые из них эксплуатируют проблему CVE-2017-0199, а также скрипты VBS и PowerShell, загружая и устанавливая на целевую машину настроенные версии RevengeRAT, NjRAT, NanoCoreRAT, 888 RAT и другую кастомную малварь вроде ProCC.
Такие письма, имитирующие официальные запросы на групповую бронь от реальных людей из реальных компаний, выглядят весьма убедительно, в них включены копии официальных документов и подробные разъяснения причин, по которым был выбран именно этот отель. Единственное, что выдает истинную цель злоумышленников, — ошибки в написании домена компании.
Хакеры не только сами используют удаленный доступ к зараженным компьютерам, но и продают его на андеграундных форумах. Так, злоумышленники стремятся скомпрометировать машины на стойке регистрации, чтобы получить учетные данные к ПО для администрирования отеля, а также получают возможность воровать банковские карты.
Сообщается, что в данной кампании участвуют несколько хакерских группировок, и экспертам точно известно как минимум о двух — RevengeHotels и ProCC. Данная кампания активна как минимум с 2015 года, но в 2019 году ее активность заметно усилилась.
По данным Bit.ly, который использовался злоумышленниками для сокращения вредоносной ссылки, она распространялась и во многих других странах, помимо перечисленных выше, а значит, объем скомпрометированных данных может быть значительно больше.
«Независимо от того, останавливаются ли постояльцы в отелях, будучи в командировке или на отдыхе, платят ли за проживание наличными или картой, все равно хотя бы раз будет нужно использовать дебетовую или кредитную карту, чтобы гарантировать бронь номера. Этого будет достаточно для того, чтобы злоумышленники похитили ее данные. Мы советуем владельцам отелей применять надежные защитные решения, чтобы избежать утечек, от которых могут пострадать как клиенты, так и репутация заведения», — комментирует Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться