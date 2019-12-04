Специалисты Kaspersky ICS CERT подсчитали, что в третьем квартале 2019 года 37% компьютеров и серверов, использующихся для хранения и обработки биометрических данных (таких как отпечатки пальцев, геометрия кисти руки, шаблоны лица, голоса и радужной оболочки глаза), как минимум один раз подвергались риску заражения малварью. Хотя в динамике этот показатель снижается (в первом квартале он составлял почти 44%), он по-прежнему остается высоким.

Основным источником угроз для устройств, работающих с биометрией, конечно, является интернет. Решениями компании были заблокированы атаки на такие устройства через различные браузеры (более 14% компьютеров и серверов). Также нередко угрозы проникают со съемных носителей (8%) и через почтовые клиенты (6%). В первом случае это чаще всего черви (которые после заражения загружают спайварь и шифровальщиков), во втором – фишинговые письма, содержащие вредоносные ссылки или вложения.

Исследователи отмечают тревожную тенденцию: шпионское ПО часто встречалось среди заблокированных угроз — этот показатель превысил 5%. Также на 5% компьютеров были предотвращены попытки фишинговых атак. Основную часть распространяемого таким способом вредоносного ПО составили дропперы шпионского ПО и трояны-загрузчики. К числу наиболее опасных угроз эксперты также отнесли банковские трояны и программы-вымогатели (около 2% в обоих случаях).