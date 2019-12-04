На этой неделе компания Google отчиталась о своих успехах в области принятия стандарта HTTPS.

Так, в официальном блоге ИТ-гиганта появилось сообщение о том, что в настоящее время 4 из 5 приложений (80%) , доступных через Google Play Store, шифруют трафик по умолчанию и используют HTTPS. Фактически это означает, что раз трафик зашифрован, он не может быть перехвачен или прочитан третьими лицами.

В случае приложений, разработанных для последних версий Android, этот процент еще выше. Так, компания утверждает, что 90% приложений, написанных для Android 9 и выше, шифруют трафик по умолчанию.

Напомню, что начиная с 1 ноября 2019 года, компания потребовала, чтобы все приложения в Google Play, включая новые и обновления для уже существующих, ориентировались на Android 9 и выше. В Google считают, что это тоже окажет положительное влияние, и темпы внедрения TLS только продолжат расти.

Интересно, что в сфере применения HTTPS Google добилась большего успеха, чем Apple. Согласно отчету, опубликованном в июне 2019 года, только треть приложений для iOS используют ATS — технологию шифрования сетевого трафика приложения.