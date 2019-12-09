Совсем скоро, 14 января 2020 года будет прекращена поддержка Windows 7. Хотя ОС еще в прошлом году уступила пальму первенства Windows 10 и продолжает постепенно терять популярность, доля Windows 7 по-прежнему составляет около 30% рынка.

Так как пользователей у Windows 7 по-прежнему немало и перспектива перехода на другую ОС прельщает не всех, они уже сейчас думают о том, как бесплатно использовать расширенную поддержку (Extended Security Updates, ESU).

Напомню, что расширенная поддержка – это платная услуга Microsoft, с помощью которой корпорация продолжит поставлять обновления безопасности компаниям и предприятиям, использующим Windows 7, вплоть до 2023 года. Стоимость такой поддержки составляет от 25 до 200 долларов за одну рабочую станцию, в зависимости от версии ОС (Enterprise или Pro), а также времени, на протяжении которого компании требуются обновления. Причем использовать ESU могут только предприятия малого и среднего бизнеса и компании с соглашениями о корпоративном лицензировании.

В прошлом месяце Microsoft уже выпустила тестовое обновление KB4528069, которое позволяет администраторам проверить, готовы ли их системы к работе с расширенной поддержкой. И, как уже выяснили пользователи, после установки обновления нужно предоставить системе лицензионный ключ ESU, который и разрешает использование расширенной поддержки. В итоге сообщество форумов My Digital Life уже нашло способ обхода ограничений Microsoft, который позволяет разрешить установку расширенных обновлений на всех системах. Инструмент благополучно справляется с установкой тестового ESU.

И хотя Microsoft, вероятнее всего, может изменить способ проверки, пользователи десятилетиями взламывают и пиратят Windows, так что можно предположить, что и ограничение на установку ESU не станет для них препятствием.