Нелегальная даркнет-площадка по продаже запрещенных товаров Hydra объявила о желании выйти на ICO и запустить транснациональную децентрализованную площадку, на которую и пойдут собранные средства. Сообщается, что для этих целей на продажу будет выставлено 49% доли проекта Hydra Onion, выраженной выпуском 1 470 000 токенов (стартовая цена за 1 один токен равняется 100 долларам США; 100 токенов дают право получения 0,00333333% от чистой прибыли проекта).

Более того, администрация маркетплейса уже подготовила и опубликовала инвестиционный меморандум, который гласит, что Hydra «входит в ТОП 10 русских интернет-компаний», обещает рост токена на 700% за первые полгода работы, а также утверждает, что маркетплейс ранее поспособствовал ликвидации конкурентов в лице проектов RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS, RuSilk.

«Ликвидация всех крупных зарубежных теневых рынков породила определенный “вакуум” на пространстве международной торговли. Следствием технических уязвимостей сети ТОР является деградация технологий продажи и покупки ПАВ. Существует явная необходимость в технологичной и безопасной международной площадке высокого уровня организации, аналогичной проекту Hydra. Мы доказали свою эффективность в качестве самого стабильного, профессионального и агрессивного проекта, авторитет и лидерство которого являются абсолютными. Мы готовы подавить любое сопротивление, которое может оказать негативное влияние на будущее наших проектов», — гласит документ.

Также администраторы нелегальной торговой площадки обещают создать анонимную сеть AspaNET, решающую текущие проблемы Tor, сервис HatchService для создания шлюзов доступа AspaNET, а также платформы для обмена криптовалют LocalPoint и GlobalPoint. Cообщается новый проект будет использовать ИИ IronRat и продвинутую систему ЛС Whisper.

Журналисты издания ForkLog обратились за комментариями о происходящем к экспертам, так как анонс администрации Hydra уже привлек внимание силовых структур и не только. Так, собственный источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что Hydra оказывала правоохранителям помощь в закрытии вышеперечисленных даркнет-площадок, и сообщил:

«ICO-проект Hydra носит популистский характер и кажется воплями раненного зверя, так как правоохранительными органами проведен ряд мероприятий, которые усложнили торговлю наркотиками на территории РФ. В целом инициатива организаторов площадки Hydra рассматривается абсолютно серьезно, проводятся мероприятия по привлечению к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Пользователи, разместившие на своих компьютерах шлюзы для предоставления анонимного доступа, нарушат закон. В качестве примера можно вспомнить историю математика Дмитрия Богатова, который привлекался к уголовной ответственности за размещение “ноды” TOR-браузера. То же самое касается сервисов по обмену полученной от сбыта наркотиков криптовалюты. Легализация доходов, полученных преступным путем, на территории РФ уголовно наказуема», — говорит источник и добавляет, что ответственности за инвестиции в ICO на территории РФ не предусмотрено, однако с учетом последних государственных инициатив по ужесточению борьбы с наркоторговлей есть вероятность, что ее финансирование будет преследоваться по аналогии с финансированием терроризма.

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк отмечает, что владельцы Hydra наверняка позаботятся об обеспечении высокой степени анонимности своих токенов:

«Зачастую все решает человеческий фактор. Или сами теневые инвесторы оставят цифровые следы, которые потом можно будет сопоставить с их личностью, как это было, например, в истории с Silk Road. Или, если информация об инвесторах будет централизована, возникнут риски слива компромата на отдельных лиц. Впрочем, черный рынок живет по своим правилам, и его игроки вполне понимают все риски и угрозы, которые могут последовать от участия в такой деятельности».

Также пользователи, журналисты и эксперты предупреждают не только о возможных рисках данной ICO-кампании, но и отмечают, что все это может оказаться обычным экзит скамом и троллингом. И стоит подчеркнуть, что Hydra и ее операторы занимаются противоправной деятельностью, а реализация инвестиционного меморандума подвергнет опасности в том числе и пользователей, так как технологии передачи связи, созданные для совершения преступлений, приравниваются к использованию и распространению вредоносных компьютерных программ.

Фото: Cointelegraph