Разработчики Google обновили приложение Messages, предназначенное для работы с SMS по умолчанию. Теперь оно имеет две новых функции: Verified SMS и Spam Protection.

Как подсказывает само название первой функции, Verified SMS подтверждает личность отправителя сообщения. Проверка будет проводиться только для установления подлинности SMS-сообщений, отправленных компаниями, но не будет работать для сообщений простых пользователей. Для проверенных компаний можно будет увидеть их название и логотип, а также значок верификации в ветке сообщений.

Разработчики подчеркивают, что Verified SMS не передает сообщения для проверки на серверы Google, и объясняют, что функция создавалась для дополнительной защиты таких вещей, как одноразовые пароли, оповещения об учетных записях и так далее. Чтобы пользователь точно мог знать, что получил SMS от компании, а не от мошенников.

Хотя производитель не объясняет, как именно работает новшество, инженеры Google рассказывают, что могут обнаружить SMS-сообщения, отправленные со случайных номеров, ранее не связанных с конкретной компанией, и, следовательно, могут предотвратить некоторые фишинговые атаки.

Новая функция уже распространяется на пользователей из девяти стран: США, Индии, Мексики, Бразилии, Великобритании, Франции, Филиппин, Испании и Канады.

Вторая функция с говорящим названием, Spam Protection, призвана обеспечивать защиту от спама.

Функция отображает специальную панель уведомлений в верхней части Messages, если приложение считает, что вновь полученное сообщение содержит признаки классического SMS-спама. Сообщается, что защита от спама тоже будет работать без отправки SMS-сообщений пользователя на серверы Google, сохраняя конфиденциальность разговоров.

Google заявила, что эта функция уже работает в нескольких странах, но теперь доступна и для пользователей из США. Инструкции по включению Spam Protection доступны на специальной странице поддержки.