Разработчики Google временно приостановили развертывание Chrome 79 для Android, начавшееся 10 декабря 2019 года, так как обнаружили ошибку, связанную с изменением расположения каталога Chrome. Из-за бага пострадали данные пользователей.

Согласно отчету об ошибке, с изменением расположения каталога Chrome вышел промах: инженеры Google забыли переместить содержимое localStorage или WebSQL в новый каталог Chrome 79, сделав данные недоступными для пользователей.

LocalStorage и WebSQL связаны с хранением данных и позволяют сайтам и веб-приложениям хранить информацию на устройстве пользователя, в каталоге профиля Chrome. И если сайты прибегают к использованию localStorage или WebSQL довольно редко (чаще для этого используются специальные БД- серверы, чтобы хранить пользовательские данные на стороне сервера), то в мобильных приложениях разработчики часто предпочитают хранить информацию именно на устройствах пользователей.

В сущности, многие приложения для Android сейчас являются не чем иным, как сайтами, загружаемыми посредством WebView. Такие приложения зависят от таких механизмов, как localStorage или WebSQL, так как используют их для локального сохранения настроек и пользовательских данных, предпочитая этот способ использованию отдельной и более объемной базы данных SQLite.

Из-за ошибки разработчиков Google, во время развертывания Chrome 79 такие приложения потеряли доступ ко всем файлам и данным, сохраненным в старых папках Chrome 78 localStorage и WebSQL. В итоге пользователи потеряли свои данные, настройки, файлы и даже лишились доступа к своим учетным записям. Багтрекер компании предсказуемо взорвался негодованием, так как проблемы возникли у миллионов пользователей самых разных приложений для Android.

«Когда я говорю, что все “сломано”, то имею в виду, что все зашифрованные данные для входа в систему были стерты, а пользователи не могут вспомнить свои учетные данные (в ситуации с нашим приложением их сброс практически невозможен)», — жалуется один из пострадавших разработчиков, подчеркивая, что из-за ошибки уже пострадали более 250 000 пользователей его продукта, и еще около двух миллионов столкнутся с той же проблемой в ближайшие дни.

«Моему приложению сейчас сливают рейтинг оценками в одну звезду, потому что все пользователи в настоящее время потеряли сохраненные данные», — сетует другой разработчик на Reddit.

Хотя первый отчет об ошибке появился еще в четверг, 12 декабря, инженеры Google прекратили развертывание Chrome 79 на Android только в субботу, 14 декабря. К этому моменту обновление уже распространилось примерно на 50% пользовательской базы Android.

Хотя сейчас разработчики Google работают над обновлением, которое исправит процесс переноса данных, для многих приложений и их пользователей может быть слишком поздно. Даже в Google пока не разобрались, сохранились ли файлы в localStorage и WebSQL, или же процесс обновления Chrome окончательно стер данные. Хуже того, перемещение старых файлов в новое место может привести к перезаписи новых файлов, созданных пользователем за время появления бага, что снова приведет к потере данных.