Издание Bleeping Computer обратило внимание, что компания Google более не позволяет популярным Linux-браузерам (Konqueror, Falkon и Qutebrowser) использовать свои сервисы. Неизвестно, когда именно заработало это ограничение, но его на днях заметили пользователи Reddit.

Журналисты проверили слова пользователей и пришли к выводу, что используя Konqueror и Falkon действительно невозможно залогиниться: в этом случае появляется сообщение с предложением попробовать другой браузер, так как текущий может быть небезопасен. Что еще интереснее, похоже, проблема охватывает не всех пользователей, некоторые по-прежнему пишут, что у них все работает (1, 2).

В этом послании есть ссылка «Подробнее», ведущая на страницу поддержки, где объясняется, что ограничения могли быть наложены на браузер по следующим причинам:

не поддерживает JavaScript или JavaScript выключен;

добавлены небезопасные или неподдерживаемые расширения;

используется фреймворк для автоматического тестирования;

активно встраивание в другое приложение.

В настоящее время выдвигается множество теорий о том, почему для браузеров вдруг стали недоступны сервисы Google. К примеру, это может быть связано с проведением A/B-тестирования из-за установленного QtWebEngine или с настройками учетных записей и активностью 2ФА.

Представители BleepingComputer связались с Google и запросили комментарий о происходящем, однако пока не получили никакого ответа.