С релизом iOS 13.3 разработчики Apple ввели в строй ряд дополнительных инструментов родительского контроля. Как оказалось, обойти эти ограничения можно обойти, обратившись за помощью к Siri, или отключив синхронизацию с iCloud.

Так, после обновления родители получили возможность создавать белые списки контактов для своих детей. То есть нужно, чтобы родители введи код доступа, если ребенок хочет пообщаться с кем-либо, кого нет в этом списке (за исключением экстренных служб). Однако, по информации CNBC, обмануть родительский контроль совсем нетрудно: если контакты не синхронизируются с iCloud текстовые сообщения или звонки с неизвестных номеров позволяют добавить номер в качестве нового контакта. После того ребенок сможет свободно общаться с новым контактом.

Также выяснилось, что владельцы Apple Watch могут попросить Siri написать текстовое сообщение или позвонить по номеру на сопряженном iPhone, независимо от того, включен этот номер в белый список или нет. CNBC отмечает, что это не работает, когда включен Downtime, еще одна функция родительского контроля.

В Apple сообщили, что им известно о данной проблем, и уже ведется работа над ее исправлением. Впрочем, разработчики подчеркнули, что проблема проявляется только на устройствах, с нестандартной конфигурацией.