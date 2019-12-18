По информации Reuters, Google предупредила своих партнеров в Турции, что более не планирует предустанавливать на Android-смартфоны свои сервисы.

Дело в том, что еще осенью 2018 года местные антимонопольные органы оштрафовали Google на 17,4 млн долларов за нарушение антимонопольного законодательства в связи с продажей мобильного ПО. Тогда компании даль шесть месяцев, чтобы устранить нарушения. В частности, Google обязали пересмотреть соглашения о распространении ПО и позволить пользователями самостоятельно выбирать поисковые системы в Android. Интересно, что поводом для всего этого послужила жалоба, поданная «Яндексом» в турецкие антимонопольные органы.

Прошел год, и Google действительно внесла изменения в свои соглашения, однако турецкий регулятор счел из недостаточными, так как они все еще не допускали возможности изменения поисковой системы по умолчанию. Также в отношении компании по-прежнему продолжает действовать штраф в размере 0,05% от ежедневной выручки, который действителен вплоть до устранения нарушений. У компания есть 60 дней чтобы это оспорить.

По данным турецкого издания Haberturk, в своем письме, обращенном к партнерам, Google также разослала им контактные данные министра торговли Турции и главы антимонопольного ведомства, призывая оказать на последних давление для изменения ситуации.