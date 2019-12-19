Сегодня в Telegram-канале «ЗаТелеком», ведущим которого является глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев, был опубликована копия документа, подписанного министром связи Константином Носковым.

Как можно увидеть выше, согласно документу, Минкомсвязи направило операторам и ведомствам организационные указания о проведении учений в рамках закона об устойчивом рунете, которые были изначально назначены на 19 декабря 2019 года. Однако вместе с документом в канале была опубликована и телеграмма, уведомляющая о переносе учений на 23 декабря 2019 года.

После того как данная информация опала в СМИ, представили Минкомсвязи подтвердили, что учения «по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, "интернета вещей" и различных сегментов сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной — к негативным внешним воздействиям» действительно запланированы на следующий понедельник. В ведомстве уточнили, что учения «носят исследовательский характер» и никак не затронут обычных пользователей: