Летом текущего года достоянием общественности стал весьма интересный случай мошенничества. Судили бывшего подрядчика компании Siemens, 62-летнего Дэвида Тинли, который внедрял свои в электронные таблицы, создаваемые для компании, так называемые «логические бомбы».

Тинли обслуживал офисы Siemens в Монровилле, штат Пенсильвания, на протяжении почти десяти лет. В числе прочего он занимался созданием электронных таблиц, с помощью которых компания управляла заказами на оборудование. В состав этих таблиц входили специальные пользовательские скрипты, обновлявшие содержимое файлов согласно текущим заказам, хранящихся в других, удаленных документах.

Примерно в 2014 году электронные таблицы начали «сбоить» с завидной периодичностью. В таких случаях представители Siemens были вынуждены обращаться к своему подрядчику, чтобы тот устранил проблему (это делалось за отдельную плату). Как выяснилось в мае 2016 года, эти сбои не были случайностью. Тинли внедрил в код так называемые «логические бомбы», которые сработали после определенной даты и намеренно «ломали» файлы.

Мошенническая схема была раскрыта, когда во время очередного такого «сбоя» Тинли не оказалось в городе, и ему пришлось предоставить пароль администратора сотрудникам Siemens, чтобы они могли самостоятельно устранить ошибки в скриптах и ​​выполнить срочный заказ.

Сообщается, что махинации бывшего подрядчика и последующее расследования стоили компании Siemens десятки тысяч долларов.

Этим летом Тинли уже признал себя виновным по обвинению в умышленном повреждении защищенного компьютера, и тогда ему грозило наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также штраф в размере до 250 000 долларов.

Приговор Тинли был вынесен на этой неделе. Мошенник был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, а после освобождения он будет находиться под пристальным надзором правоохранительных органов еще два года. Также Тинли был назначен штраф в размере 7500 долларов США.