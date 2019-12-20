Разработчики браузера Vivaldi сообщили, что начиная с релиза версии 2.10, состоявшегося на этой неделе, их браузер будет маскироваться под Chrome, чтобы пользователям могли получить доступ к сайтам, которые в противном случае несправедливо их блокируют. Это будет реализовано путем замены user-agent.

Официальный пресс-релиз гласит, что такое решение было принято в силу того, что в настоящее время многие сайты, которые в теории отлично работают с Vivaldi, все равно блокируют браузер.

«Пользователи Vivaldi регулярно сталкиваются с сообщениями о том, что им нужно обновить свои браузеры, иначе сайт не будет работать. Хотя Vivaldi обошел некоторые из этих проблем, это происходит на слишком многих сайтах, и в некоторых случаях это крайне трудно исправить», — пишут разработчики.

Некоторые блокируют Vivaldi из-за нежелания разбираться с возможными ошибками, тогда как крупные технологические компании, такие как Google и Microsoft, уже давно саботируют таким образом работу конкурентов на рынке браузеров.

«Основная причина, по которой мы показываем Vivaldi в user-agent, это степень нашей гордости. Но эта гордость вредит, так как наши конкуренты (и не только) используют это, чтобы заблокировать для нас свои сервисы. Поэтому с выходом сегодняшнего обновления мы подводим черту, чтобы вы имели возможность просматривать больше сайтов без возникновения проблем», — говорит генеральный директор Vivaldi Джон фон Течнер.

Команда Vivaldi записала видео, демонстрирующее, как сайты, которые ранее блокировали их браузер, без проблем загружались после того, как user-agent был изменен на Chrome. Что доказывает, что такие запреты был совершено безосновательными.

Увы, необходимость маскироваться под Chrome, чтобы получить доступ к сайтам, признают не только разработчики Vivaldi. К примеру, еще один браузер на основе Chromium, Brave, занимается тем же самым уже несколько лет.