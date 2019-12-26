Разработчики Twitter сообщили, что отныне будут блокировать использование анимированных файлов PNG (APNG). Дело в том, что данный формат не учитывает настройки автозапуска (например, автоматическое воспроизведение GIF можно отключить) и может представлять угрозу для людей, «чувствительных к движущимся и мигающим изображениям», в том числе для страдающих эпилепсией. Ранее загруженные пользователями файлы APNG не тронут.

Так, до недавнего времени из-за бага Twitter позволял пользователям добавлять к своим сообщениями сразу несколько файлов APNG, что могло вызывать проблемы не только у эпилептиков, но и проблемы с производительностью приложения на различных устройствах.

Внимание к этой проблеме недавно привлекли участники фонда Epilepsy Foundation, которые подали заявление в правоохранительные органы США, жалуясь на атаки, которые злоумышленники проводили используя название фонда и его хештги. Тролли нарочно публиковали мигающие картинки, которые могли спровоцировать приступы у людей, страдающих эпилепсией. Причем делалось это во время месяца осведомленности об эпилепсии, когда люди с подобными заболеваниями с наибольшей вероятностью следят за новостями в социальных сетях соответствующих организаций. В фонде подчеркивали, что многие люди даже не подозревают, что обладают светочувствительностью, пока у них не случился приступ.

Стоит сказать, что данную проблему вовсе нельзя назвать новой. Еще в далеком 2008 году сайт Epilepsy Foundation подвергался хакерской атаке. Тогда злоумышленники умышленно разместили на ресурсе сотни изображений и ссылок на страницы с мигающими картинками, которые вызывают сильные мигрени и припадки у некоторых пользователей.

Также в 2016 году похожим способом был атакован известный журналист и писатель Курт Эйхенвальд (Kurt Eichenwald). Тогда, после того как журналист высказался с критикой в адрес Дональда Трампа, пользователь Twitter отправил Эйхенвальду сообщение с анимированным, мигающим изображением и комментарием: «Вы заслуживаете припадка за свои посты». Из-за этого сообщения у Эйхенвальда действительно случился приступ, из-за которого тот оказался прикован к постели на несколько дней. В итоге Эйхенвальд обратился в правоохранительные органы, приславший ему опасное сообщение пользователь был найден и обвинен в совершении уголовного преступления.