На этой неделе Басманный суд города Москвы вынес приговор трем россиянам, взломавшим системы РЖД и S7, и в 2014-2014 годах незаконно оформили более 5000 электронных маршрутных квитанций на общую сумму более 17 000 000 рублей (взломщики занимались фиктивным возвратом билетов).

Максим Матюшев, Андрей Жданов и Кирилл Кулабухов были признаны виновными в организации преступного сообщества, участии в преступном сообществе и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Матюшев приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Жданов — к 12,5 года колонии строгого режима, Кулабухов — к 10 годам колонии общего режима.

Сообщается, что в 2013-2014 годах осужденные совершивших более 60 эпизодов мошенничества и действовали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Новосибирска, Уфы, Московской области и Алтайского края. Хакеры рассылали организациям, осуществляющим продажу железнодорожных билетов, электронные письма с малварью. Когда адресат открывал письмо, программа устанавливалась в операционную систему, и злоумышленники получали полный доступ к личным кабинетам кассиров организаций.

Получив доступ к интерфейсу кассира, мошенники вводили информацию о подставных пассажирах в электронную квитанцию и осуществляли платеж за счет средств организации, после чего обналичивали денежные средства путем сдачи билетов в железнодорожные кассы.

Сообщается, что в общей сложности по делу был допрошен 31 потерпевший и более 190 свидетелей.