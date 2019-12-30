Британская компания Case24. com выяснила, что чаще всего хотят взломать пользователи. Как выяснилось, с большим отрывом от других смартфонов лидирует iPhone, а среди приложений Instagram и Snapchat.

Для проведения исследования специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей к Google для Великобритании и США.

Как оказалось, в Великобритании около 10 040 пользователей искали способ взломать iPhone, тогда как лишь 700 запросов касались взлома смартфонов Samsung. Другие мобильные бренды (в том числе, Huawei, LG, Nokia, Sony) тоже попали в список, но iPhone превзошел их с огромным отрывом. Похожим образом выглядят и поисковые запросы в США, там разрыв даже больше: пользователи искали «как взломать iPhone» 48 010 раз, в то время как взлом устройств Samsung искали только 3100 раз.

Аналогичным образом исследователи изучили и запросы на взлом приложений. Здесь лидером стал Instagram: 12 310 британцев искали способ взломать аккаунт Instagram. Второе место в рейтинге занял Snapchat (7 380 запросов), а третье место, с небольшим отрывом получил Whatsapp (7 100 запросов). Американцы тоже чаще всего искали «как взломать Instagram», исследователи выявили 66 960 таких запросов.

Таким образом, исследователи делают вывод, что вероятность взлома учетной записи Instagram в 16 раз выше, чем взлом учетной записи Netflix. А iPhone вообще подвергаются риску взлома в 167 раз чаще.