В преддверие праздников аналитики компании ESET изучили привычки россиян при онлайн-шопинге, а также оценили возможные риски.

Как оказалось, целых 65% пользователей предпочитают покупать новогодние подарки в интернет-магазинах. При этом более половины россиян (54%) планируют потратить на подарки до 5000 рублей, еще 5% — от 5000 до 10 000 рублей, а 19% — более 15 000 рублей.

В рамках исследования четверть респондентов сообщили, что лично сталкивались с мошенничеством во время совершения онлайн-покупкок (25%), еще 30% уверяют, что знают о подобных случаях от родных и знакомых. Стоит отметить, что в предпраздничные дни магазины предлагают большое количество акций, скидок и так далее, чем нередко пользуются мошенники, прибегая к фишингу. К примеру, недавно ESET сообщала об обнаружении фишиговой атаки, нацеленной на на пользователей PayPal.

Исследователи предупреждают, что фишинг может приобретать самые разные формы: чаще всего пользователи получают сообщения о подозрительно большой скидке по email, в социальных сетях, в уведомлениях браузера и так далее. А как известно, заполняя формы на подозрительных сайтах, открывая нежелательные ссылки, можно потерять денежные средства.