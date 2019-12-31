Xakep #248. Checkm8
В преддверие праздников аналитики компании ESET изучили привычки россиян при онлайн-шопинге, а также оценили возможные риски.
Как оказалось, целых 65% пользователей предпочитают покупать новогодние подарки в интернет-магазинах. При этом более половины россиян (54%) планируют потратить на подарки до 5000 рублей, еще 5% — от 5000 до 10 000 рублей, а 19% — более 15 000 рублей.
В рамках исследования четверть респондентов сообщили, что лично сталкивались с мошенничеством во время совершения онлайн-покупкок (25%), еще 30% уверяют, что знают о подобных случаях от родных и знакомых. Стоит отметить, что в предпраздничные дни магазины предлагают большое количество акций, скидок и так далее, чем нередко пользуются мошенники, прибегая к фишингу. К примеру, недавно ESET сообщала об обнаружении фишиговой атаки, нацеленной на на пользователей PayPal.
Исследователи предупреждают, что фишинг может приобретать самые разные формы: чаще всего пользователи получают сообщения о подозрительно большой скидке по email, в социальных сетях, в уведомлениях браузера и так далее. А как известно, заполняя формы на подозрительных сайтах, открывая нежелательные ссылки, можно потерять денежные средства.
«В период новогодних праздников следует соблюдать особую осторожность. Киберпреступники активизируются, пользуясь тем, что пользователи заняты подготовкой к праздникам и потеряли бдительность, — говорит Руслан Сулейманов, директор управления информационных технологий ESET Russia. — Злоумышленники могут атаковать пользователя с помощью вредоносного ПО. Малварь попадает на ПК и смартфоны разными способами, одним из которых также может стать фишинг. При отсутствии защищенного протокола хакеры также легко могут получить доступ к информации покупателя — поэтому следует посещать только те ресурсы, которые используют протокол https».
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