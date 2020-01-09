Специалисты Trend Micro обнаружили в официальном магазине приложений для Android сразу три приложения (Camero, FileCrypt Manager и callCam), связанные с группировкой Sidewinder, специализирующейся на кибершпионских атаках.

По словам специалистов, эти приложения использовали критическую уязвимость CVE-2019-2215 по крайней мере с марта 2019 года. То есть за семь месяцев до того, как эта проблема была впервые обнаружена ИБ-специалистами. Напомню, что данная уязвимость представляет собой локальное повышение привилегий и может помочь злоумышленнику получить root-доступ к целевому устройству. Также баг может использоваться удаленно в сочетании с другими багами.

По информации Trend Micro, приложения FileCrypt Manager и Camero выступают в роли дропперов, то есть подключаются к удаленному серверу злоумышленников для загрузки файла DEX, который затем загружает приложение callCam и пытается установить его, используя уязвимости для повышения привилегий или злоупотребляя Accessibility Service. Помимо CVE-2019-2215, вредоносные приложения также пытаются эксплуатировать уязвимость в драйвере MediaTek-SU для получения root-привилегий и стараясь закрепиться в системе.

Атака происходит без вмешательства пользователя и его ведома. Чтобы избежать обнаружения, преступники использовали обфускацию, шифрование данных и так далее.

После установки приложение callCam скрывает свой значок от пользователя, собирает и похищает следующую информацию с взломанного устройства, затем передавая ее на управляющий сервер:

данные о местоположении;

данные об уровне заряда батареи;

информация о файлах на устройстве;

список установленных приложений;

информация об устройстве;

информация о сенсорах;

информация о камере;

снимки экрана;

информация об учетной записи;

информация о Wi-Fi;

данные из WeChat, Outlook, Twitter, Yahoo Mail, Facebook, Gmail и

Основываясь на информации об управляющих серверах малвари, исследователи приписали эту вредоносную кампанию шпионской группировке Sidewinder, которая считается индийской и обычно атакует организации, связанные с пакистанскими военными.

В настоящее время все три приложения уже удалены из Google Play.