На прошлой неделе разработчики Google приняли решение отключить все интеграции умных девайсов Xiaomi с Nest Hub и Assistant, так как некоторые пользователи могли получать доступ к камерам других людей.

Все началось с того, что пользователь Reddit заметил, что Google Nest Hub показывает ему кадры из домов других людей, а не кадры с его собственной камеры Xiaomi Mijia 1080P. Так, среди опубликованных обеспокоенным пользователем кадров были изображения спящего ребенка, чей-то коридор и неизвестный мужчина, уснувший в кресле. При этом владелец камеры подчеркнул, что купил ее новой на AliExpress, и на устройстве была установлена ​​последняя версия прошивки.

Этот инцидент быстро попал в поле зрения сотрудников Google, которые связались с пострадавшим и занялись расследованием происходящего. В итоге интеграция устройств Xiaomi с сервисами Google была отключена из соображений безопасности, а представители Google писали, что работая совместно с Xiaomi, они выяснили, что проблема распространяется только на платформу для камер.

Как теперь сообщают представители Xiaomi, проблема была связана с обновлением кэша от 26 декабря 2019 года (которое было разработано для улучшения качества потоковой передачи) и возникла только в определенных условиях. Так, сейчас считается, что баг затронул около 1000 пользователей.

В настоящее время разработчики Xiaomi уверяют, что устранили проблему, и интеграция умных девайсов Xiaomi (кроме камер) с решениями Google восстановлена. В Google пообещали восстановить всю функциональность камер в скором времени, но лишь после того, как в компании убедятся, что исходная проблема полностью устранена.