Опубликованное открытое письмо, адресованное исполнительному директору Alphabet Сундару Пичаи, в котором более 50 организаций (включая Privacy International и Американский союз гражданских свобод) просят Google принять меры в отношении bloatware и защитить пользователей от предустановленных на Android-устройствах приложений. Речь идет о так называемом «избыточном ПО» (оно же «фуфлософт»), которое устанавливается на устройства в нагрузку и доступно сразу «из коробки».

Подписавшие письмо организации объясняют, что многие bloatware-приложения невозможно удалить, и из-за них данные пользователей могут собирать недобросовестные производители устройств и приложений (без ведома и согласия самих пользователей, конечно же). Нередко такие приложения могут иметь и привилегированные разрешения, которые позволяют им обходить защитные механизмы Android.

Авторы послания ссылаются на исследование, проведенное в 2018 году, которое показало, что экосистема предустановленных приложений на Android находится в полном беспорядке. Так, согласно исследованию, 91% всех предустановленных приложений вообще недоступны в официальном каталоге Google Play. То есть они не проходят процедуру проверки Google, не проверяются на предмет избыточных разрешений, на наличие известных уязвимостей и вредоносной функциональности, не могут обновляться с помощью механизма Play Store и так далее.

Наибольшую угрозу такие приложения представляют для пользователей бюджетных гаджетов по всему миру, и авторы письма подчеркивают, что «конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут позволить себе дорогой телефон».

Организации просят главу Google ввести новые нормы для OEM-производителей, ужесточив правила для приложений, которые могут предварительно устанавливаться на устройства. Так, стоит добавить как минимум три следующих правила:

пользователи должны иметь возможность навсегда удалить приложения со своих устройств. Это должно касаться и любых фоновых служб, которые продолжают работать, даже если приложения отключены;

предустановленные приложения должны проходить такие же проверки, что и приложения в Google Play Store, особенно в вопросах пользовательских разрешений;

предустановленные приложения должны иметь механизм обновления, желательно через Google Play и без необходимости создания отдельной учетной записи. Google должна отказывать в сертификации устройств по соображениям конфиденциальности, если производители или вендоры пытаются эксплуатировать пользователей таким образом.

Представители Privacy International также создали петицию, где рядовые пользователи так же могут поддержать эту кампанию.

Интересно, что по чистой случайности открытое письмо было опубликовано практически одновременно с сообщением ИБ-компании Malwarebytes. Эксперты предупредили о малвари, найденной в двух приложениях, предустановленных на бюджетные смартфоны Unimax (UMX) U686CL, которые предлагаются американцам с низким уровнем доходов по специальной программе Lifeline, субсидируемой правительством (стоят такие смартфоны всего 35 долларов).

Такие Android-девайсы производятся в Китае и продаются компанией Assurance Wireless, поставщиком услуг сотовой связи, входящим в группу Virgin Mobile.

Обратив внимание на жалобы пользователей этих устройств, компания приобрела смартфон UMX U686CL и внимательно его изучила. Быстро выяснилось, что один из компонентов устройства, приложение Wireless Update, содержит малварь Adups.

Этот вредонос был впервые замечен в 2016 году, когда специалисты компании Kryptowire случайно обнаружили, что система обновления ПО FOTA (Firmware Over The Air), то есть неудаляемое приложение com.adups.fota, которую разрабатывает китайская компания Shanghai Adups Technology Company, представляет опасность для пользователей. Команда Kryptowire обнаружила, что компания Adups имеет возможность отправлять обновления на устройства пользователей, минуя как поставщиков смартфонов, так и самих пользователей.

Теперь эксперты Malwarebytes пишут, что данный компонент в настоящее время используется на устройствах UMX и применяется для установки приложений без ведома пользователя. Причем кем именно используется, остается неясным. Пока все изученные исследователями приложения оказались чисты и не содержали малвари, но все же они добавлялись на устройства без разрешения и ведома владельцев.

Также специалисты Malwarebytes обнаружили подозрительный код в приложении Settings. По словам исследователей, приложение заражено некой разновидностью сильно обфусцированной малвари, предположительно китайского происхождения. Судя по всему, это дроппер известного рекламного вредоноса HiddenAds.

Подчеркивается, что оба вредоносных приложения невозможно удалить. Хотя пользователи могут избавиться от приложения Wireless Update, из-за этого телефон перестанет обновляться и пропустит критические обновления безопасности для своей прошивки.

Нужно отметить, что у экспертов нет полной уверенности в том, что именно Unimax несет ответственность за появление малвари на устройствах. Возможно, вредоносное ПО было добавлено сторонними разработчиками из цепочки поставок.