Интересный факт была вынуждена раскрыть компания Amazon, отвечая на запрос, поданный Конгрессом США. В официальном ответе компания признала, что за последние четыре года как минимум четверо сотрудников Amazon Ring лишись работы, так как обращались к пользовательским видеоданным, не имея на то права. Подчеркивается, что в целом эти сотрудники имели право просматривать видеоданные, однако злоупотребили им, превысив «уровень, необходимый для выполнения рабочих функций».

Представители Amazon заверили конгрессменов, что после каждого из этих инцидентов было проведено расследование и предпринято множество действий, чтобы ограничить доступ к такой информации, разрешив это как можно меньшему количеству работников. Кроме того, компания периодически перепроверяет, какой доступ сотрудники имеют к данным и действительно ли он необходим им для выполнения работы.

Также сообщается, что не все сотрудники, которые могут получить доступ к пользовательским видео, находятся США. Amazon не уточняет, сотрудники в каких странах могут иметь такие права. Особенно подчеркивается, что R&D отделы в Украине и других странах могут иметь доступ только к общедоступным видео или видео, открытым для сотрудников, подрядчиков (друзей и семей сотрудников и подрядчиков) и только с их явного согласия.

Почему отдельного внимания удостоилась именно Украина? Судя по всему, это ответ на публикацию издания The Intercept, которое в прошлом году писало, что ряд сотрудников Amazon в Украине имели доступ к пользовательским видео Ring по всему миру "в исследовательских целях".