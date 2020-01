Недавно на GitHub появились сразу два эксплоита для критической уязвимости CVE-2019-19781, найденной недавно в Citrix Application Delivery Controller (NetScaler ADC) и Citrix Gateway (NetScaler Gateway).

Напомню, что по данным специалистов, эта проблема угрожает 80 000 компаний в 158 странах мира и позволяет хакерам захватывать устройства, получая доступ к внутренним сетям компаний. Баг настолько серьезен, что считается одной из наиболее опасных ошибок, обнаруженных за последние годы.

С момента обнаружения проблемы прошло уже больше месяца, однако разработчики Citrix до сих пор не выпустили патч, лишь опубликовали для своих клиентов рекомендации по безопасности, объяснив, как уменьшить риски. В настоящее время разработчики обещают устранить проблему до конца текущего месяца.

ИБ-эксперты, тем временем, предупреждают, что хакеры уже начали «прощупывать почву» и выяснять, как лучше использовать проблему.

🚨 In my Citrix ADC honeypot, CVE-2019-19781 is being probed with attackers reading sensitive credential config files remotely using ../ directory traversal (a variant of this issue). So this is in the wild, active exploitation starting up. 🚨 https://t.co/pDZ2lplSBj

— Kevin Beaumont (@GossiTheDog) January 8, 2020