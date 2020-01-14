Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что 29-летний Анвар Бэтсон (Anwar Batson), также известный под псевдонимом Rosegold, получил девять месяцев тюрьмы за атаку на Национальную лотерею Великобритании и аккаунты ее пользователей. Сначала Бэтсон утверждал, что стал жертвой троллей и хакеров, а его устройства были клонированы или взломаны, но позже был вынужден признать себя виновным по всем четырем пунктам обвинения, так как следователи обнаружили на его устройствах логи разговоров между ним и другими преступниками, а также использованные для атак инструменты.

Все началось еще в 2016 году, когда Бэтсон и его сообщники, включая Дэниела Томпсона и Идриса Кайоде Акинвунми, хотели быстро «заработать» денег при помощи лотереи. Именно Бэтсон предложил использовать для взлома аккаунтов пользователей известный инструмент Sentry MBA.Сам Бэсон применял Sentry MBA для запуска атак против компании Camelot, которая управляет лотереей, а также создал нужные файлы конфигурации и проинструктировал других о том, как проводить атаки.

В результате, с помощью полученных от Бэтсона логина и пароля Акинвунми сумел взломать чужую учетную запись и похитил 13 фунтов стерлингов со счета игрока. Согласно предыдущим договоренностям, часть своей добычи (5 фунтов стерлигов) он передал Бэтсону.

Вскоре после этого Акинвунми был задержан, так как полиция определила один из IP-адресов, использованных во время атак. В ходе допросов Акинвунми рассказал, что научился использовать Sentry MBA благодаря некому Rosegold, что после проверки его компьютеров подтвердили и логи чатов. В результате 10 мая 2017 года Бэтсон был арестован в своем доме в Ноттинг Хилле.

И хотя 5 фунтов – смехотворная сумма, согласно британским законам, это все равно считается мошенничеством и преступлением, в соответствии с Законом о неправомерном использовании компьютеров от 1990 года. Кроме того, оператор лотереи потратил более 230 000 фунтов стерлингов в ответ на случившееся, а более 250 клиентов закрыли свои счета после огласки инцидента.

Теперь Анвара Бэтсона приговорили к девяти месяцам лишения свободы. Акинвунми и Томпсон получили тюремные сроки еще в 2018 году: их осудили на к весьма и четыре месяцем тюремного заключения соответственно.