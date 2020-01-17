Власти Китая продолжают борьбу с нелегальными VPN-сервисами, особенно такими, которые рекламируются как решения для обхода «Великого китайского файрвола». Сами пор себе VPN-сервисы в Китае не являются незаконным, однако с 2017 года все VPN-провайдеры обязаны официально регистрироваться, получать лицензии и гарантировать, что их услуги не используются для преступной деятельности или для обхода национального брандмауэра.

Согласно сообщению издания Litchi News, недавно полиция города Тайчжоу арестовала 29-летнего мужчину, который являлся владельцем нелегального VPN-сервиса и заработал на этом бизнесе более 1,6 млн долларов США (примерно 11 миллионов юаней).

Подозреваемый фигурирует под псевдонимом Gao, и сообщается, что с середины 2016 года он был оператором VPN-сервиса, который позволял обойти ограничения «Великого китайского файрвола». Услугами его VPN пользовались более 28 000 постоянных клиентов, благодаря чему доходы Gao не идут ни в какое сравнение с другими провайдерами VPN, арестованными китайскими властями ранее. Так, большинство операторов подобных сервисов зарабатывали куда более скромные суммы (в размерах десятков тысяч долларов США).

Gao уже признал себя виновным и в настоящее время ожидает вынесения приговора. Скорее всего, тюремный срок будет немалым. Дело в том, что еще в начале 2017 года китайские власти объявили о начале скоординированной кампании по ликвидации всех незарегистрированных провайдеров VPN. К примеру, в сентябре 2017 года китайские власти приговорили мужчину к девяти месяцам тюремного заключения за управление VPN-сервисом, который принес ему всего около 2000 долларов США. В том же 2017 году китайские власти приговорили другого оператора VPN к пяти годам лишения свободы, а он заработал около 120 000 долларов США и предоставлял услуги примерно 8000 клиентов.