СМИ заметили, что пользователи LastPass массово жалуются, что в работе менеджера паролей уже несколько дней наблюдаются серьезные проблемы. Сообщения такого рода можно найти на Reddit, DownDetector, в Facebook и Twitter, а также на форумах компании. Проблема у домашних и корпоративных пользователей возникла одинаковая: при попытке входа в систему LastPass сообщает, что произошла ошибка при обращении к серверу и рекомендует повторить попытку позже. Разумеется, автозаполнение паролей из-за этого работать перестало.

По данным нескольких пользователей в Twitter (1, 2, 3, 4), проблема, похоже, влияет только на пользователей LastPass, чьи аккаунта датированы 2014 годом и ранее.

@LastPass since three days I can't log-in, getting message "An error has occurred while contacting the LastPass server. Please try again later.". The best part is that LP says everything is ok: https://t.co/Ad4SJvOiFj

No information, no help, sad 😢😥

— Jacek Zloty (@JacekZloty) January 20, 2020